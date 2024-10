El letal vaticinio de Paz Cornú sobre la relación de Pampita con Roberto García Moritán: "Qué karma..."

Así fue que mientras Cornú calificada a Carolina como "muy mona" si bien el vestido le parecía "medio larguito", Flor de la V señaló con total ingenuidad que Pampita estaba muy feliz con Moritán remarcando que “el marido la acompaña mucho”.

Fue allí que Paz Cornú deslizó irónica: “Mirame. Mirame Flor”, mientras gesticulaba con su rostro dando a entender que no era tan así el comentario de la conductora. Al tiempo que agregó enigmática “Tengo unos detalles que… bueno”, antes de pasar al siguiente look de Estefi Roitman.

En tanto, Marcela Tauro, siempre atenta a todo, intervino pidiéndole a Cornú que ahondase sobre García Moritán tras sus dichos, quien reaccionó asegurando: “¡Sos viva! ¡Estás atrás de todos los detalles!”.

“¡Qué karma que tiene la gente! Es lo único que te digo. ¡Qué karma que tiene la gente! Es lo único que te puedo a decir. Stop. Kari, lo dejo a tu criterio”, dijo entonces la diseñadora parafraseando a su amiga Karina Jelinek. “¡Yo la entendí! Cuando Flor dijo ‘la acompaña a todos lados’, ella se dio vuelta”, analizó la periodista mientras Cornú salía de plano para ir a tomar agua y así evitar dar más detalles sobre lo que sabía del matrimonio de Pampita y García Moritán.

Paz Cornú, Flor de la V y Pampita en pantalla - captura Intrusos.jpg

El firme pedido de Pampita a sus abogados por el divorcio de Moritán: "No quiero que..."

La separación de Pampita y Roberto García Moritán generó un gran revuelo en el ambiente artístico y se van conociendo de a poco nuevos detalles del escandaloso final del matrimonio. Lo cierto es que en LAM, América TV, se precisó cuál fue el firme pedido que le hizo la modelo a sus abogados al reunirse para iniciar los trámites de divorcio del padre de su hija Ana, de tres años.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó el conductor Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa amplió sobre ese primer extenso cónclave de la modelo con sus abogados para encarar este tema.

“El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”, indicó el panelista.

Y continuó: “Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”.

“Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", siguió detallando Pepe Ochoa.

Además, contó cuál fue la exigencia de Pampita a sus abogados para el divorcio, donde mencionó el caso de la ex mujer de Moritán, Milagros Brito, con quien el funcionario tiene a sus dos hijos mayores, Santino y Delfina: "Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

“Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”, indicó Yanina Latorre dando contexto al firme pedido de Pampita a sus abogados sobre el divorcio de Moritán.