El llamativo gesto y arrepentimiento de Roberto Castillo con su ex en medio de la feroz guerra

En este sentido, un gesto desde las redes del abogado llamó la atención de todos y fue detectado por Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame.

Roberto Castillo había dado like a una foto de su ex donde aparecía de manera elegante y dejaba una profunda reflexión: "Gracias. El peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida", indicó Vera Fontana.

roberto castillo like posteo ex pareja.jpg

Lo cierto es que esa publicación recibió un inesperado "me gusta" del letrado pero luego, ante el revuelo que causó esto en la red, decidió sacarlo.

“La ex de Castillo fue a Socios del Espectáculo, no pudo hablar porque él le mandó esa misma mañana un bozal legal, y le pone like en Instagram al look que usó para ir al programa”, contextualizó Pochi al mostrar el posteo.

Y luego mostró el mensaje que le envió un seguidor alertando de que el abogado había retirado el like en la publicación. "Es de los toxic! Ya se lo sacó", le escribieron con total asombro a la panelista.

¿Se arrepintió de esa reacción virtual que quedó a la vista de todos?

roberto castillo posteo ex pareja borro like.jpg

Roberto Castillo reveló el trasfondo de la embestida de su ex por su relación con Cinthia Fernández

Si bien la relación de pareja con la madre de sus hijas Olivia y Helena ya estaba terminada, luego de que el famoso abogado Roberto Castillo confirmase su flamante relación sentimental con Cinthia Fernández, Daniela Vera Fontana comenzó un derrotero mediático sumado a su demanda judicial para resolver el tema de alimentos de las nenas de 3 y 1 año de edad.

Así, luego de la reciente chicana de la arquitecta al exponer en sus redes el paquete de pañales que el letrado compró para la menor de las nenas, dando a entender que no cumple con sus obligaciones, Primicias Ya habló en exclusiva con Roberto Castillo quien, angustiado, detalló la realidad de la situación actual.

"A raíz de la demanda que Daniela interpuso pidiendo una cuota alimentaria para mis hijas, la Justicia reguló provisoriamente 2 millones de pesos en concepto de alimentos, más la prepaga -400 mil pesos-, más el colegio -500 mil pesos-, por lo que mensualmente le giro 3 millones de pesos", explicó de entrada Castillo asegurando que no tiene intenciones de confrontar públicamente con la mujer que fue su compañera y es la madre de dos de sus tres amores (Pilar es su hija más grande, de una anterior relación).

Al tiempo que confió que cuando ve a sus hijas, si ellas le piden algo como fue el caso de los pañales, en ningún momento ha dudado en proporcionárselo a pesar de los 3 millones mensuales que religiosamente deposita en una cuenta bancaria que abrió exclusivamente para que a sus hijas no les falte nada.

Sucede que la arquitecta, más allá de ejercer su profesión -como la reciente reforma del negocio de Gladys La Bomba Tucumana que llevó adelante y de las granjas del negocio familiar en las que trabaja a diario- generando sus propios ingresos, le habría solicitado a Castillo la suma mensual de 10 millones de pesos para la manutención de las dos menores; cifra que traducida en alimentos equivaldría a unos 240 kilos de salmón por mes, por ejemplo.

Asimismo, y mientras Vera Fontana continúa su avanzada mediática en contra del abogado, Roberto Castillo ya solicitó a la Justicia poder tener a sus hijas aunque sea una noche por semana en su casa, dado que hasta ahora sólo puede compartir con ellas algunos ratos, siempre durante el día.