El llamativo mensaje de Jimena Barón en medio de la separación de Sabrina Rojas y El Tucu López

"Yo soy absolutamente fanática de 'el amor es ciego', nivel me hablo con algunas participantes de la tercera temporada", escribió la cantante, y para muchos fue tomado como un "¿Palito pa el Tucu?", como dijeron en la cuenta oficial de Twitter del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Hace un mes aproximadamente, el ahora ex de Rojas había publicado por accidente una foto de Jimena Barón en los tiempos que salían juntos, y aunque le haya confirmado a este portal que "Tenía e celular en el bolsillo, se apretó sin querer el celu y salió esa foto. No hay mucho más para decir, solo eso", aquel accidente, ahora, vuelve a cobrar sentido.

jimena baron tucu lopez.jfif

La tercera en discordia entre Sabrina Rojas y El Tucu López confirmó lo que todos sospechaban: "Estuvimos en..."

Esta semana se conoció que Sabrina Rojas y El Tucu López están separados. La actriz y conductora anunció el fin de la relación, en comunicación con la periodista Nancy Duré.

"¿Estás distanciada de El Tucu?", le consultó la panelista de Socios del espectáculo. "Estoy separada, Nancy", le respondió Sabrina, sin dar más detalles.

Lo cierto es que, en las últimas horas, se supo que la ruptura se desencadenó por una supuesta infidelidad. El locutor habría estado en un boliche en Carlos Paz con una joven.

Embed

Este martes en Socios del espectáculo habló la mujer en cuestión, Damaris Cané. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. "Solamente estuve en Zebra”, precisó la invitada, en referencia a una disco de Córdoba.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, acotó Adrián Pallares. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, mencionó la invitada. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, añadió.

Al cierre de la entrevista, Duré señaló que se comentó que habían pasado la noche juntos. Sin embargo, Damaris lo negó, aunque reconoció que tuvieron una conversación reciente. "Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, señaló la panelista. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, sentenció.