La tercera en discordia entre Sabrina Rojas y El Tucu López confirmó lo que todos sospechaban: "Estuvimos en..."

Lo cierto es que, en las últimas horas, se supo que la ruptura se desencadenó por una supuesta infidelidad. El locutor habría estado en un boliche en Carlos Paz con una joven.

Embed

Este martes en Socios del espectáculo habló la mujer en cuestión, Damaris Cané. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. "Solamente estuve en Zebra”, precisó la invitada, en referencia a una disco de Córdoba.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, acotó Adrián Pallares. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, mencionó la invitada. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, añadió.

Al cierre de la entrevista, Duré señaló que se comentó que habían pasado la noche juntos. Sin embargo, Damaris lo negó, aunque reconoció que tuvieron una conversación reciente. "Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, señaló la panelista. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, sentenció.

Tucu López y Sabrina Rojas

El Tucu López habló de la separación de Sabrina Rojas y ella lo desmintió en vivo: "No me manejé bien"

El Tucu López y Sabrina Rojas se separaron después de casi dos años de relación. Este martes se conoció que el motivo que provocó la ruptura habría sido el acercamiento del locutor a otra mujer.

Al aire en Intrusos (América TV), López rompió el silencio y, en un principio, desmintió las versión de un supuesto affaire con otra mujeres. Sin embargo, luego Sabrina se comunicó con Karina Iavícoli y lo desmintió.

"Estoy triste. Procesando todo esto", afirmó el locutor. "No pasó nada puntal. Es una crisis como tiene cualquier pareja. A veces, las parejas tienen desencuentros. Decidimos que lo mejor era tomar distancia y acomodar las cosas", agregó.

Embed

Cuando le consultaron por las versiones de affaire, él minimizó la situación. "Quizás uno no toma dimensión (de la fama). Yo Estaba charlando en un boliche, como puede estar cualquiera de ustedes. No hubo ninguna infidelidad. Estamos separados y es algo reciente. No hay terceros en discordia", detalló.

De todos modos, Sabrina le envió un mensaje a Iavícoli y deslizó que lo que pasó en ese boliche fue el desencadenante de la ruptura. "Me separé ese lunes, después de ese rumor, porque a mis 42 años, no me banco ni el rumor", aseguró la actriz. "No tengo que dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana, hasta ahí estaba todo bien", enfatizó.

Finalmente, López se mostró más reflexible y dejó la puerta abierta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sentenció.