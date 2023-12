El llamativo video de Camila Mayan a un año de separarse de Alexis Mac Allister: "Quién consiguió novio"

“Adivinen quién consiguió novio”, comenzó diciendo y agregó: “Adivinen, no soy yo…”. Acto seguido, Camila enfocó a su perrita y contó: “Hay un perro que lo cruzamos varias veces en el barrio y la dueña dice que son novios”, dijo y luego aseguró que esto le provocó “mucha ternura”.

El pretendiente de Kim es un golden y se llama Polo. “Ella es la plebeya de la relación. ¡Vos sos muy linda!”, dijo Mayan en el video. La historia despertó entre sus seguidores expectativas ya que esperan que la influencer reahaga su vida y encuentre al gran amor de su vida.

Embed

Se filtró el despectivo mensaje que Cami Mayan hizo contra Wanda Nara: "No hace falta ser..."

Tras saltar a la popularidad primero por ser la novia de Alexis Mac Allister y luego por haber sido dejada por el integrante de la Selección argentina por su mejor amiga Ailén Cova, ahora Camila Mayan vuelve a estar en el centro de la polémica por una vieja publicación de Twitter que hizo contra Wanda Nara en 2014.

Por aquellos días, hace nueve años atrás, Mayan no era conocida mientras que Wanda ya comenzaba a destacarse en el medio a fuerza de escándalos.

Es así que una adolescente Cami, hoy tan popular como Wanda por haber sido la pareja de uno de los integrantes de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, por aquel entonces mencionó a la mayor de las Nara emitiendo un juicio de valor sobre las conquistas amorosas.

Aunque sin arrobarla, a sus 15 años Mayan escribió en la entonces red social del pajarito: “Wanda Nara es un claro ejemplo de que no hace falta ser muy linda para tener levante. Con ser medio pu... alcanza”. Vale aclarar, que hasta el momento la ex de Mc Allister no hizo comentario alguno sobre este mensaje retro, pero que no admite ninguna doble lectura.