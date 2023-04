El llanto de Flor de la V tras el tremendo relato de Lucas Benvenuto: "Es de muchísima valentía"

"Tengo un nudo en la garganta. Esto va a marcar un antes y un después sobre hechos de violencia sexual. Me conmueve profundamente todo lo que dice Lucas", comenzó la conductora completamente conmovida.

Y siguió: "Yo soy mamá, tengo dos hijos de 11 años. Me cuesta mucho salirme de ese lugar. En definitiva lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas".

"Me ubico automáticamente en ese lugar cuando él describe todo lo que le pasó. Muchas de esas personas están libres y sentimos que no hay Justicia", reflejó sobre lo que iba contando el joven.

Y remarcó: "No podemos dejar de señalar. Lo que él creía que era consentido en ese momento con los años y la experiencia y por haber trabajado su interior se dio cuenta que no era consentido".

"¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar? Nunca viví así un hecho televisivo. Para mí es de muchísima valentía. No sé cuántas personas se animan a confesar públicamente que fueron abusadas, eso para mí tiene muchísimo valor", cerró entre lágrimas Flor de la V.

Baby Etchecopar confirmó que Jey Mammon demandará a Lucas Benvenuto y lo consideró "un muerto social"

Jey Mammon volvió a sentarse frente a las cámaras de televisión el lunes tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, en un mano a mano en vivo con Baby Etchecopar en Basta Baby, A24.

El animador negó la grave acusación que motivó la denuncia del joven y apuntó a la presión que siente de los medios con este tema. "Me están instigando a que me tire por el balcón", señaló certero.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Baby Etchecopar dio las sensaciones que le quedaron tras la fuerte entrevista y contó que Jey le dijo que iniciará una demanda contra Lucas.

"Burlando me ofreció la entrevista. Jey me llamó hoy y me dijo que va a demandar a Lucas. Acá no hay un veredicto, no fui a buscar la verdad, fui a buscar lo que más se parece a lo que sucedió. Siento que pregunté todo lo que tenía que preguntar", precisó el conductor.

Sobre el audio que escuchó que sería clave en poder de Jey, Baby comentó: "Ese audio lo recibió él en la radio estando al aire donde el chico le dice: ahora no querés hablar conmigo, no me atendés, una cosa así".

"Yo estoy convencido que es un muerto social, se lo dije ayer. Creo que está en una situación que tiene que estar ahí porque no sabes si salís a la calle y agarras un loco y puede pasar algo", se sinceró el periodista.

Y cerró: "Por eso le decía: andá a la Justicia, buscá un calumnias e injurias, un resultado y con un papel en la mano salí a calle, pero no salgas sin el papel en la mano".