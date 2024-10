El llanto de Juana Repetto en medio de un drama con su empleada doméstica: "Colapsada"

“Le juro que estoy agotada, me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo”, comenzó diciendo en el video.

Luego, especificó: “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada”.

Juana Repetto

“Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño", expresó entre lágrimas.

“Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada", finalizó y en la descripción admitió: "Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas que hoy tengo terapia".

De todas formas, se tomó unos minutos para recomponerse y en otra historia aclaró: “Me pareció muchísimo ese llanto en Instagram, pero yo sigo eligiendo siempre mostrar mi vida tal cual. Dentro de lo que uno elige mostrar o no, siempre trato de ser lo más sincera y realista posible”.

Embed

Juana Repetto mostró su curioso look para llevar a sus hijos al colegio y la destrozaron: "Ridícula"

Juana Repetto volvió a ser noticia por una polémica en las redes después de mostrar en un video el look que eligió para llevar a sus hijos al colegio y recibir durísimas críticas de sus seguidores.

La actriz se mostró divertida en la filmación mientras se cambiaba para llevar a sus hijos Toribio y Belisario a la escuela pero recibió una catarata de cuestionamientos por el outfit elegido.

“Get ready with me para ir al colegio a llevar al más grande y del colegio a casa y de casa a llevar al más pequeño al colegio al mediodía y del colegio a casa a trabajar un rato y de casa al colegio a buscarlos a la tarde y del colegio a llevarlos al cumple de una amiga de Beli”, indicaba Juana Repetto en el video con música que compartió en Instagram.

Embed

En el mismo se la veía luciendo una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, unas zapatillas de color blanco y unos lentes oscuros.

El posteo de Juana tuvo muchas críticas por parte de la mayoría de los usuarios: "Mí mamá me llega a ir a buscar así vestida me hago la que no la conozco", "Mira que yo soy re crota pero le pasó un trapito a las zapas jaja", "Me visto así y se me cagan de risa", "Ay combinación salió del grupo", "Esa manía de Juana de vestir tan ridícula", "Salgo así a la calle y me regalan un alimento no perecedero", fueron algunos de los picantes comentarios que recibió la publicación cuestionando la vestimenta de Juana Repetto.

Y la actriz se defendió de los cuestionamientos sin entrar en más polémica con sus fans virtuales: “Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco… Pero a mí no me da indigente, el lookete. Este, podría ser perfectamente, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”, expresó.

juana repetto criticas por su look para llevar al colegio a sus hijos posteo.jpg