El video del inesperado reencuentro de Marisa Brel y Laura Ubfal tras las peleas por Gran Hermano 2022: "Te..."

Ahí se dio el reencuentro entre Marisa Brel y Laura Ubfal, donde se mostraron juntas y prometieron no volver a pelearse, tras algunas tensas discusiones que protagonizaron al aire.

Los panelistas se juntaron en la casa de la China Ansa para compartir una jornada a pura anécdota, risas, vino y buena comida.

"En un ratito van a ver a gente que a lo mejor extrañan", adelantaba Marisa Brel en sus historias de Instagram. Y luego, ya en el lugar, explicó: "Bueno, nos reencontramos. Querían el debate, hoy haremos debate acá en la casa de la China (Ansa)".

"Somos los que estamos", decía Gastón Trezeguet. Y después Brel se mostró compinche con Ubfal: "¿Miren a quién tengo acá? Aunque no lo creas te extrañé Ubfal, estamos íntimas. No nos vamos a pelear más".

"No te pelees, te pido por favor", le dijo sonriente Laura. La última en llegar al evento fue Sol Pérez y después todos compartieron de un hermoso día a pura diversión.

marisa brel laura ubfal.jpg

Durísima confesión de Marisa Brel sobre su relación con Laura Ubfal al término de Gran Hermano 2022

A lo largo de los cinco meses que estuvo al aire Gran Hermano 2022, el reality de Telefe tuvo a diario su debate en el que más de una vez dos de sus analistas se cruzaron fuerte. Hablamos de las periodistas Marisa Brel y Laura Ubfal, ambas con extensa trayectoria en los medios y en el rubro.

Y ahora que esta edición del programa llegó a su fin, Brel se sinceró sobre los encontronazos que vivió con su compañera reconociendo incluso que hasta llegó a pensar en renunciar al ciclo televisivo.

“Yo había dicho cuán importante debía ser para Romina Uhrig ganar el juego para hacer semejante sacrificio (no ver a sus hijas ni saber nada de ellas), y me mataron por todos lados. Al otro día, la Ubfal dijo que estamos mal porque yo dije que una mujer no podía salir de la casa a trabajar. A mí me hizo muy mal, discutí con ella, le dije que aclare eso”, comenzó explicando sobre el inicio del conflicto con su compañera.

“Hay mujeres que salen a trabajar, pero vuelven o llaman para saber si están bien. Ella nunca lo aclaró, me hizo muy mal y casi renuncio”, detalló Marisa en Por si las moscas, La Once Diez, admitiendo lo incómoda que llegó a sentirse durante el programa de Telefe.

Además, Brel negó categóricamente haber tenido recientemente un enfrentamiento violento con Ubfal. “Ayer leí en Twitter que me había agarrado de los pelos con Laura Ubfal. Me desperté y tenía explotado el teléfono. ¿Qué cabeza puede inventar que le arranqué la peluca, que no tiene, y que nos tiramos sillazos, que nos fuimos a las piñas? Yo soy una persona cero violenta”, explicó asombrada por la inverosímil versión.