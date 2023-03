El llanto de Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 al hablar del enojo de su sobrino: "No sé por qué..."

“Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”, aseguró, y sumó: “Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (Festa)”.

“No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió”, dijo sobre el súper festejo que la tuvo como agasajada, y hasta reconoció que "recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”.

A pesar de que muchos crean que el enojo del sobrino de Romina fue porque no la invitó a su fiesta, hay información más relevante con respecto al tema.

Según confirmó Pepe Ochoa, panelista de LAM (América), el enojo de Fabián tiene que ver con que la ex hermanita lo acusó de haberle robado dinero a través de su cuenta de Instagram, ya que es quién le maneja el perfil, con lo cual el conflicto es aún mayor.

El fuerte mensaje del sobrino de Romina de Gran Hermano 2022: "A la gente un día le servís y al otro no"

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig organizó una fiesta en una quinta para reencontrarse con sus familiares y amigos.

La ex diputada se mostró feliz en las redes junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo alguien que no fue parte del evento: su sobrino, Fabián Herrera.

El joven, que fue unos días a la casa de Gran Hermano 2022, para alentar a Romina, con estuvo invitado a la fiesta. En su cuenta de Instagram, el muchacho publicó un mensaje contundente.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”, escribió el sobrino de la ex pareja de Walter Festa.