Gran Hermano 2022: polémicos dichos de Romina sobre Marcelo Corazza y una feroz crítica a los medios

"Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa como Gran Hermano teniendo cosas ocultas", siguió.

Romina remarcó que entiende que los seguidores del reality pueden opinar libremente, pero muchas veces están influenciados por la prensa. En ese momento puso como ejemplo el caso de Marcelo Corazza.

"Obviamente, la gente va a hablar a partir de lo que digan en los medios. Pasan cosas en la tele, como por ejemplo lo de Marcelo Corazza, y la verdad es que hasta que no se confirme... porque de mí también dijeron un montón de cosas que no pasaron, que tenía un sueldo de 700 mil pesos y seguía cobrando... barbaridades!", concluyó.

El fuerte mensaje del sobrino de Romina de Gran Hermano 2022: "A la gente un día le servís y al otro no"

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig organizó una fiesta en una quinta para reencontrarse con sus familiares y amigos.

La ex diputada se mostró feliz en las redes junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo alguien que no fue parte del evento: su sobrino, Fabián Herrera.

El joven, que fue unos días a la casa de Gran Hermano 2022, para alentar a Romina, no estuvo invitado a la fiesta. En su cuenta de Instagram, el muchacho publicó un mensaje contundente.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”, escribió el sobrino de la ex pareja de Walter Festa.