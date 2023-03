El fuerte mensaje del sobrino de Romina de Gran Hermano 2022: "A la gente un día le servís y al otro no"

El joven, que fue unos días a la casa de Gran Hermano 2022, para alentar a Romina, con estuvo invitado a la fiesta. En su cuenta de Instagram, el muchacho publicó un mensaje contundente.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”, escribió el sobrino de la ex pareja de Walter Festa.

Romina de Gran Hermano 2022 quedó expuesta: faltó a LAM porque estaba enferma, pero le habría mentido a la producción

La semana pasada, Romina Uhrig tenía previsto visitar el piso de LAM (América TV). La idea de la producción del programa era que tuviese un mano a mano con Ángel de Brito y luego una charla con las angelitas, como ocurrió con el resto de los ex participantes de Gran Hermano 2022 que fueron al ciclo.

Sin embargo, la ex diputada optó por dar de baja su participación en el programa. "Es la única participante de GH que no va a venir a LAM, nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Esta semana va a tener la recorrida mediática que hacen todos, y decidió no formar parte de LAM", expresó el conductor.

Después de recapacitar, Romina aceptó ir al piso de LAM. "Me avisan que se arrepintió y viene hoy 'media hora'", le dijo Ángel a PrimiciasYa el jueves a la mañana.

Con el correr de las horas, el conductor publicó un tuit, en el cual explicaba que la ex GH se bajaba de LAM -y de otros programas- por segunda vez y por un motivo de salud: "Romina esta descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajo de Georgina (Barbarossa) que tenia que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de #LAM".

Para sorpresa de todos, en la noche del jueves, la ex diputada participó de La noche de los ex, el debate que conduce Roberto Funes Ugart en Telefe, con los ex jugadores del reality. En las redes sociales, muchos fans de GH señalaba que, tal vez, Romina le mintió a la producción de LAM para no tener que responder preguntas incómodas.