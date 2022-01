El mal momento de Ivana Nadal: acuso a su asistente de haberla traicionado

En el audio, Ivana Nadal cuestiona a su asistente: “El único audio a las personas de confianza que se les consultó, si podían llegar a tirarme un contacto o algo por el estilo para hacer una visa nueva, el único audio es el tuyo, el que salió en todos lados. ¡Qué flash!”, le cuestionó la mediática a su asistente.

“Qué pena que no tenías ningún contacto para pasarme a mí, pero sí para filtrar el audio”, sumó la morocha indignada.

Ivana volvió al país hace unos días, y habló sobre la preocupación que generó la noticia de su repentino regreso: “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada. Los medios mienten, ¿cuánto más vas a esperar para verlo? No me deportaron ni estoy varada. Estoy en mi casa comiendo patitas”, dijo indignada.

“Alguien denunció, o no sabemos si fue solo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo allá y que había vendido todas las cosas acá”, trascendió y eso hizo que la embajada tome cartas en el asunto.

Ivana volverá intentar irse en unos días, pidiendo una visa con esa finalidad.

