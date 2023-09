El mal momento que vivió Barbie Vélez junto a su marido en México

"Finalmente a la noche me dolía mucho, cada vez me volvía mas sorda y sentía como algo raro en el oído. A Lucas le empezó a doler mucho también así que llamamos al medico que vino presencialmente y me hizo como una limpieza en ambos oídos. Se ve que por el agua se me había obstruido y ahora estoy joya", continuó.

De todas formas, confesó que fue una experiencia difícil ya que le tiene fobia a los oídos. "Realmente no me puede introducir nada, cotonetes bajo ningún punto de vista y nada de esas cosas. Y ya desde el momento en que me empezó a revisar fue mucho pánico, pobre hombre".

Luego pasó a contar lo sucedido con su esposo, quien si tuvo una infección. "Se ve que también fue por el agua asi que esta con medicamentos pero ya todo super, por suerte", cerró.

Barbie Vélez fue por primera vez con su hijo Salvador a un evento: "Salidita de..."

A fines de febrero, Barbie Vélez dio a luz a su primer hijo, Salvador, fruto de su matrimonio con Lucas Rodríguez, hijo del empresario fallecido Fabián Rodríguez.

Tras mostrar con emoción en las redes los primeros meses de vida de su hijo, la actriz de 28 años ahora compartió otro especial momento de la familia: asistió por primera vez a un evento junto al bebé.

Se trata de un evento que fue convocada por una conocida marca de pañales y donde se llevó la atención de todos con la presencia de Salvador y su pareja, Lucas.

“Salidita de a tres. ¡Nos divertimos un montón!”, expresó la hija de Nazarena Vélez en Instagram donde compartió algunas postales del evento en cuestión.

Cabe recordar que Barbie y Lucas se casaron por civil en septiembre de 2021 y luego realizaron una fiesta para unas cien personas con todos los protocolos correspondientes por la época de pandemia.

