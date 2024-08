El mal momento que vivió Julieta Poggio mientras realizaba un trámite en AFIP

"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?", le preguntaba su mamá en el video. Acto seguido, con celular en mano, Julieta confesó: "Estoy pagando en la web, me duele en el corazón".

Tomándose la situación con humor, Pato escribió: "Temor a la AFIP, pero cumplidora!!". Además, luego adjuntó un clip la de la artista exponiendo su miedo en una conversación con sus ex compañeros Alfa y Nacho Castañares.

“Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos, quiénes son? Es mi plata, loco. Qué miedo me da la AFIP, me da miedo que me hagan pagar cosas”, expresaba Juli en aquella charla.

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contar cómo era Marcos Ginocchio en la cama

La breve historia amorosa entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tras su paso por Gran Hermano 2022 ha dado muchísimo que hablar, así como también seguirá dando mucha tela para cortar. Si bien durante su estadía en el reality sólo fueron buenos amigos, la conexión entre ambos era inevitable y el romance se concretó ni bien salieron del juego.

Pero lo cierto es que la relación en Juli y Marcos fue tan intensa como breve. Tal vez por sus diferentes aspiraciones profesionales, la realidad es que ella se mostró con un perfil altísimo, mientras que Ginocchio optó por la mínima exposición mediática, si bien comenzó una prolífica carrera como modelo.

Así las cosas, con Julieta ya en pareja nuevamente con el también modelo Fabrizio Maida, aunque en una relación abierta, recientemente visitó a Moria Casán en su programa de streaming Nave Nodriza donde habló como nunca antes de su intimidad con el campeón de GH2022.

“¿Qué pasó con Marcos? ¿Ustedes se acostaron, mi amor?”, disparó La One desde el canal Picnic Extraterrestre con su habitual lengua karateca. Y para sorpresa de todos, la respuesta de Poggio fue un abierto "Sí", lo que fue celebrado por Moria.

“Ayy, bravoooo... ¡Me encantó”, lanzó Casán y fue por más aprovechando la confesión de su invitada. “¿Qué tal Marquitos, es tranquilito o fuerte?”, consultó entonces sobre la performance sexual del salteño. “Es tranquilito, así como se lo ve”, confesó entonces Julieta.

Claro que cuando Moria quiso saber si ella había tenido que hacer todo en la cama, Juli Poggio le puso un freno. “Mucho, mucho... Ya es mucho”, deslizó la exhermanita entre risas nerviosas y e intentó terminar con el tema argumentando: “Yo lo cuido, a él lo cuido. Yo cuido todo lo que fue la relación nuestra porque él es más perfil bajo, ¿viste? De mi hablo todo, pero de esa relación como que la respeto mucho”.

Fue allí que Moria insistió, a modo de festejo: “Ay, pero se llegó a concretar, qué bueno...[] ¿Y lo concretaron afuera de la casa? Porque en la casa no se supo nada...”, a lo que Julieta admitió sonrojada: “No, obvio...”. Al tiempo que cerró el tema con un descomunal comentario que hizo estallar de risa a Poggio al deslizar picante: “Mirá la cara de esta, me mata la cara. Ella hace todo así y se los empoma a todos”.