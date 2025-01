El mal momento que vivió Marley junto a su hija Milenka en Estados Unidos: "No sabía si llamar a la policía"

"Nos estamos mudando porque yo tenía la casa esta alquilada pensando que los papeles iban a llegar antes, entonces nos vamos al centro", sumó y remarcó: "Además, porque me pasó una cosa muy rara, yo amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tiene un tema con las armas medio particular".

"Hay un señor que siempre pasa por acá sin remera, hace dos, tres días, con un arma que no sabemos si es de juguete o de verdad", detalló el conductor.

"Te da un poco de fobia verlo caminar vestido de militar con un arma, acá en la puerta de la casa. Me asustó un poquito, por eso nos vamos al centro a un departamento más protegido", admitió.

Embed

Marley contó por qué aún no logra volver a la Argentina tras el nacimiento de Milenka

El conductor Alejandro Weibe, popularmente conocido como Marley, fue papá por segunda vez el pasado 28 de diciembre en la ciudad de Tulsa, Estados Unidos.

A más de 10 días del nacimiento de Milenka, el presentador aún continúa instalado en Estados Unidos y en sus redes sociales contó que es lo que le impide regresar a Argentina.

“Hola, ¿cómo están todos? Acá estamos con Milenka y se largó a nevar, pero fuerte”, comenzó contando un video mientras mostraba a la pequeña y los paisajes nevados que se apreciaban desde la ventana de su casa.

A continuación, dio actualizaciones sobre su vuelta y explicó: “Estamos esperando los papeles todavía, no hay muchas novedades. Lleva mucho tiempo todo acá e igual estamos esperando. Vamos a ver cuánto nos lleva poder volver y tener el pasaporte de Milenka".

“Todos los trámites vienen muy lentos porque los mandan a Oklahoma, no sé cuántos días tardan, y recién el lunes nos van a decir si hay alguna novedad. Hay que tener paciencia”, finalizó sin poder dar una fecha estimada para su regreso.