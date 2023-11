El mal momento que vivió Marley durante su último viaje a Mendoza: "Terrible"

"Disfrutando de buenos vinos en Mendoza en un evento", escribió en el posteo y le agradeció a la empresa de viajes que lo invitó. En la publicación hizo un carrusel de fotos, y al final compartió un video donde se puede ver como lo ataca una bandada de teros.

“Yo soy famoso a mi no me atacan los teros”, comenzó diciendo aunque luego se acercaron furiosos hacia él. Finalmente decidió hacerse a un lado por su seguridad y bromeó: “¿Pero no me reconocen de la tele? Queríamos mostrar los viñedos pero terrible como vienen los teros. Mejor mostramos más tarde”.

Marley sorprendió con una fiesta temática soñada por el cumpleaños de Mirko: las imágenes

Este fin de semana, Mirko, el hijo de Alejandro Marley, cumplió 6 años. Para festejarlo, el conductor le preparó una gran fiesta al aire libre con temática de su película favorita.

"No podía pedir un mejor cumpleaños. Muchas gracias a todos! No todos los días se cumplen seis años rodeado de sus mejores amigos!", escribió Marley en su cuenta de Instagram al compartir las postales del festejo.

Fiesta de Mirko - Marley

Entre los invitados, estuvieron reconocidas figuras del medio como Damián Betular, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Jésica Cirio y Vicky Xipolitakis.

"Mirko ama Halloween y, sin duda, su película favorita del año fu Loud House, Una verdadera familia embrujada. Tampoco podían faltar los cachorros de Paw Patrol y los Mighty Pups en su cumple", expresó el conductor acerca de la temática elegida.

Como no podía ser de otra manera, el pequeño estuvo con un increíble disfraz acorde con la temática y se lo podía sonriente en todas las imágenes junto a sus amigos y allegados.

Fiesta de Mirko - Marley