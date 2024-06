El mal momento de salud que atravesó Barbie Vélez a horas de su cumpleaños: "Arruinados"

"Y ayer estuvimos todo el día en cama, arruinados. Y gracias a los abuelos que vinieron y nos ayudaron un montón. No podíamos más. Hoy medio que activamos, mañana es mi cumpleaños”, continuó.

Acto seguido, contó sus planes para su cumpleaños: “Mi plan había sido reservar un hotel con spa para la familia, pero hoy me levanté y ya teníamos todo cerrado. Tenía ganas y a la vez me sentía mal. Ayer iba a suspender todo por cómo me sentía. Hoy Lucas se levantó mucho mejor y yo también, aunque me duele la cabeza”.

“Cuando llegué agradecí completamente porque fue un cambio de aire, otro lugar, otra onda, porque estaba a un segundo de suspender todo y quedarme en mi casa en la cama todo el día. Nos metimos con Salvi a la pileta y un planazo para todos aunque estaba cansada", concluyó Barbie.

Nazarena Vélez contó de cuál participante de Gran Hermano es fanática Barbie Vélez y el especial pedido le hizo

Nazarena Vélez sorprendió a todos en el programa LAM, América Tv, al contar de cuál participante del reality Gran Hermano es fanática su hija Barbie Vélez.

La actriz contó detalles del fanatismo de su hija por Juliana Scaglione, Furia, y por qué simpatiza tanto con la tatuada y su personalidad dentro de la famosa casa.

Fue cuando se debatían en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre lo que ocurría en la convivencia en el popular reality. "Para mí Virginia (Demo) re juega, es quejosa también. A mí me gusta Manzana, también. Cuando se tiene que plantar se planta eh. Yo lo subestimaba", precisó Nazarena.

"Tiene momentos, pero son cada muerte de obispo. No lo vota nadie. No se va más. Hay gente que hay que empezar a fletarla", analizó Fede Flowers.

Y Nazarena comentó: "Vos sos más Furioso que nadie. Mirá que yo pensé que Barbie era Furiosa, pero vos sos más". "¿Barbie es fanática?", le consultó el conductor.

Y la panelista explicó: "¡Ay, pero por favor! Me dice: 'no hablés mal de Furia'". "¿Por qué? Barbie no tiene nada que ver con Furia", indagó Ángel. Y Nazarena comentó: "Le gusta, compró todo el comienzo de la mina sufrida y que la lucha sola".