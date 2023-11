Las tiernas imágenes del bautismo de Salvador, el hijo de Barbie Vélez

En uno de los videos, la joven mostró los souvenirs del festejo y contó: "Acá pusimos unas bandejitas, estos son los souvenirs que nos regalo la tía de Luqui, la tía abuela. Son ositos que dicen 'Salvador. 26-11'. Son velitas y no entienden el perfume a vainilla que tienen, realmente. Están cerrados en bolsitas y se siente el aroma. Los hizo ella misma. Una genia, es realmente todo muy hermoso lo que hace".

También, cuando compartió imágenes del candybar, Barbie señaló: “Ustedes entienden lo que es esto. Estoy vuelta loca de amor. ¿Ustedes entienden cada detallito? Me encantaron los colores. No queríamos ir al típico celeste y blanco. Miren el laburo que tiene, los globos...".

Nazarena, por su parte, además de mostrar parte de la intimidad de lo que fue la fiesta, compartió fragmentos de la ceremonia en la iglesia cuando bautizaban a su nieto.

El mal momento que vivió Barbie Vélez junto a su marido en México

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez decidieron disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su bebé, Salvador, en las playas de México. Sin embargo, en medio del soñado viaje, la actriz compartió un complicado momento que vivió por una fuerte molestia en el oído.

Lo cierto es que la actriz suele compartir con sus seguidores el día a día junto a su familia y fue ahí cuando despertó preocupación entre los usuarios. "Me estuvieron preguntando mucho por el oído, gracias. Bueno les cuento, al final llamé al médico, había hecho una videoconferencia, me había dado unas gotitas porque hasta ahí se sospechaba que era una otitis", comenzó diciendo.

"Finalmente a la noche me dolía mucho, cada vez me volvía mas sorda y sentía como algo raro en el oído. A Lucas le empezó a doler mucho también así que llamamos al medico que vino presencialmente y me hizo como una limpieza en ambos oídos. Se ve que por el agua se me había obstruido y ahora estoy joya", continuó.

De todas formas, confesó que fue una experiencia difícil ya que le tiene fobia a los oídos. "Realmente no me puede introducir nada, cotonetes bajo ningún punto de vista y nada de esas cosas. Y ya desde el momento en que me empezó a revisar fue mucho pánico, pobre hombre".

Luego pasó a contar lo sucedido con su esposo, quien si tuvo una infección. "Se ve que también fue por el agua asi que esta con medicamentos pero ya todo super, por suerte", cerró.