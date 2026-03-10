La tajante respuesta de Zaira Nara cuando le consultaron sobre los dichos de Paula Chaves: "No da..."

Y concluyó: "Pidió que no se hable más de ella, hay que respetar. No da para más esto. Para mí, siempre estuvo todo bien".

Embed

Qué había dicho Paula Chaves de Zaira Nara

La tensión entre Zaira Nara y Paula Chaves volvió a quedar en evidencia luego de que la menor de las Nara hiciera un comentario que reavivó una vieja polémica. Todo ocurrió cuando fue consultada sobre si su entonces amiga había tenido algún tipo de opinión acerca de su relación con el polista Facundo Pieres, quien años atrás había sido pareja de Chaves.

Tras la repercusión que generaron esas declaraciones, Paula decidió expresarse con firmeza en sus redes sociales. A través de su cuenta de X, publicó una serie de mensajes en los que manifestó su enojo por volver a quedar involucrada en un tema que, según remarcó, pertenece al pasado.

"Por Dios ¡BASTA! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento", comenzó escribiendo con evidente molestia, en referencia a las versiones que vinculan el final de su amistad con Zaira al romance de la modelo con Pieres.

En ese mismo descargo, la actual conductora de Olga aseguró que ya había hablado del tema en privado con Zaira y que incluso le había pedido que evitara mencionarla públicamente. "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la notas", explicó.

Cansada de que el asunto vuelva a aparecer cada cierto tiempo, Paula también aprovechó para aclarar qué fue lo que, según su mirada, terminó alejándolas. "Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine", expresó, en medio de los rumores actuales que vinculan a Pieres con Chechu Bonelli.

TW Paula Chaves 1

Pero su descargo no quedó allí. En otro mensaje, volvió a insistir en su pedido de que no la relacionen con las relaciones sentimentales de sus exparejas. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡BASTA!. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”, lanzó, visiblemente molesta.

Para reforzar su postura, la conductora compartió además una captura de pantalla de una conversación privada que había mantenido con Zaira tiempo atrás, en la que le pedía explícitamente que no volviera a mencionarla en entrevistas. Allí se puede leer el mensaje que le envió el 26 de septiembre: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí. Nadie me había nombrado en esto en ningún lado y me manda tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio".

Finalmente, Paula volvió a remarcar que el final de la amistad no tuvo que ver con cuestiones sentimentales, sino con diferencias personales que con el tiempo se volvieron irreconciliables, insistiendo en que “una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”.