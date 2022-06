El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras ganar la final que conmovió a todos

Messi tuvo una gran tarde, estuvo en casi todas las jugadas importantes y asistió en el primer gol. Al finalizar el partido, Antonela Roccuzzo no dudó en felicitarlo.

“Tan feliz por vos, amor. Vamos Argentina. Te mereces todo”, fue la frase a la que le agregó emojis de dos corazones y arrasó en las redes donde cosechó casi un millón de likes.

Darío Barassi reveló el intercambio de mensajes que tuvo con Antonela Roccuzzo en el que pasó vergüenza

Dario Barassi contó un mensaje íntimo que mantuvo con Antonela Roccuzzo por medio de Instagram. El conductor mostró que la mujer de Lionel Messi le quiso mostrar que son fanáticos de 100 argentinos dicen mandádole una foto de ambos viendo el programa.

La sorpresa fue tal que Darío reaccionó de forma nerviosa y cholula atravesando un digno papelón. "Nos mira Messi. Antonela, perdoname, dejá de seguirme si querés", dijo el conductor al aire ante una respuesta incorrecta de una participante del ciclo.

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", sumó Barassi revelando el principio del papelón. "Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", indicó Darío.

Entonces, en ese momento solo atinó a contestar mediante un audio: "'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’", contó.

"Un boludo, me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...", concluyó Barassi tapándose la cara de vergüenza.