El abogado de L-Gante reveló el dramático momento que vive el cantante en su celda: "Marca..."

“Estamos 24/7 trabajando todo el equipo. La madre sabe todo lo que hacemos y ella es la que está al frente de todo, sabe todo. Nosotros estamos hombro a hombro trabajando con ella y con Elián. Él está como un detenido más esperando ansioso el resultado”, señaló el letrado.

“Si él sabe que tienen que darle la libertad, ¿Cómo hace para que se quede tranquilo?”, le consultó Karina Mazzocco. “Él está esperando porque yo le explico que los tiempos procesales, que dependemos de la cámara”, sostuvo el abogado.

Y reveló sobre los días del cantante en la celda: “Él marca en la pared con rayitas, va haciendo los cuadraditos del truco y hoy me decía ‘Marqué el último cuadradito’. Y bueno, le voy explicando la situación y lo que estamos haciendo. Él sabe que nos estamos moviendo”.

“Estamos esperando la resolución de la Sala 1 de Mercedes, de la Cámara, pero pienso que próximamente se van a expedir y que Elián recobraría la libertad. Sabemos que el Juez de Garantías de Moreno, el doctor Gabriel Castro, ya dio la excarcelación extraordinaria a nuestro favor y estamos esperando que la Cámara resuelva”, fundamentó el abogado.

Y cerró: “Ellos tienen tiempo, pero nosotros que litigamos continuamente en Mercedes, sabemos que la Cámara 1 es muy expeditiva y se fijan en todos los detalles. Son tres jueces que revisan el fallo y todas las pruebas que hay en el expediente para después de eso resolver”.

Tamara Báez y su hija visitaron a L-Gante, que sigue preso: las fotos

La compleja situación que atraviesa L-Gante, quien continúa detenido en la DDI de Quilmes mientras aguarda que le otorguen la libertad, a causa del episodio que protagonizó a fines de mayo con un vecino que lo denunció por privación ilegítima de la libertad hizo que Tamara Báez dejase de lado las diferencias con el artista urbano.

Es así que desde ese momento la mamá de Jamaica Valenzuela no sólo retiró las denuncias contra su ex y padre de su hija, sino que se puso a disposición para bancar y ayudar al artista urbano mientras aguarda que se resuelva su situación legal para recuperar su libertad y volver al ruedo musical.

Tamara Báez y Jamaica visitaron a L-Gante preso.jpg

Así las cosas, mientras pasan los días y Elián Valenzuela sigue detenido, en las últimas horas Tamara Báez no dudó en ir junto a su hija a la DDI de Quilmes para visitar a ex su ex pareja.

Y fiel a su estilo, la influencer no dejó de fotografiarse desde su auto mostrando el look elegido para reencontrarse con L-Gante con el centro de detención detrás suyo. Así como también retrató a Jamaica sonriendo y jugando con unas monedas, minutos antes del reencuentro familiar.

En tanto, Tamara tampoco dejó de compartir la pancarta pintada por el grupo de amigos de L-Gante con su retrato y una más que contundente frase de apoyo: "Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están".