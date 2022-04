El mensaje que recibió Carmen Barbieri de su supuesta hermana

Y agregó: "El embarazo no fue consentido, pero sucedió. La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos".

Tras enterarse de esta historia, Carmen Barbieri se mostró dispuesta a conocerla: "Nunca nos enteramos de nada. Me gustaría poder conocerla, si hay que hacer un ADN, lo haré", indicó la conductora y actriz.

El contacto de Carmen Barbieri con su supuesta hermana

Este miércoles, en el programa Mañanísima, Carmen Barbieri reveló que su supuesta hermana se contactó con ella para enviarle fuerzas tras el grave accidente de Federico Bal en Brasil y se tomó con humor unas fotos de su supuesta hermana a la que tuvo acceso: "Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo", bromeó.

Luego, explicó cómo obtuvo dos retratos de la supuesta hija mayor de Alfredo Barbieri: "No me la mandó ella, pero tengo una foto de ella de cara, que tiene un perfil exacto. (…) Ella ni sabe que yo tengo las fotos".

"Yo digo 'mi hermana', pero no sé si es mi hermana. ¡Es muy parecida a mí! Somos muy parecidas. Mi hijo (Federico Bal) me dice que no, Sofía (Aldrey) dice que nos parecemos un poco de perfil", explicó.

Y se explayó: "Los labios, el color de los labios morados, esa cosa de afroamericanos que tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, me veo parecida yo como mujer. Me gustaría que sea mi hermana".

Y sobre la salud de su hijo, que sufrió fractura expuesta del brazo, comentó: "Depende de como salga el viernes Fede de la operación sabremos como continuar". Y amplió además que reemplazará a su hijo en la conducción de Resto del mundo tras su lesión.