La respuesta de Carmen Barbieri ante la aparición de una supuesta hermana

Embed

“Mi hijo me llama anoche y me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, precisó la conductora.

Y agregó: “No pienso que es mentira, quiero saber. Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi. Me enteré por los medios que me esperaban en la puerta ayer. No es nada malo. Si a alguien le contaron que mi papá es su papá no veo la hora de tenerla acá sentada para que me cuente su historia”.

“Yo soy la primera en ofrecerme para el ADN para saber si es cierto. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, explicó Carmen Barbieri, quien hace poco confesó si se hizo o no cirugías estéticas a sus 66 años, mostrándose predispuesta a saber la verdad del caso.

carmen barbieri 1.jpg

Cómo es la historia de la mujer que afirma ser hermana de Carmen Barbieri

"Cuando Carmen tenía seis años, la mamá de la señora A, así le vamos a decir para proteger su identidad, habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri", comenzó diciendo la periodista Débora D' Amato en el ciclo A la tarde.

"El embarazo no fue consentido, pero sucedió. La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos", relató la panelista.

D' Amato indicó cómo fue que esa mujer descubrió que era hija de Alfredo Barbieri. "La abuela de la señora A le cuenta a su nieta que era hija de Alfredo Barbieri", explicó.