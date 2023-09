El millonario robo a Germán Martitegui que revelaría la traición de una persona de su confianza 

Robo a martitegui - captura Bien de mañana.jpg

Pero lo más polémico y misterioso de todo es que las sospechas recayeron en Lidia, una ex empleada del cocinero que renunció de manera inesperada, según informó el periodista policial.

Lo cierto es que tras ello, la mujer comenzó una importante remodelación en su casa e incluso hasta viajó en un vuelo privado a Uruguay, lo que la convirtió en la principal sospechosa del millonario robo en la residencia del jurado culinario.

Así las cosas, siempre de acuerdo al relato de Mónaco, luego de allanar su casa en General Rodríguez, la mujer fue detenida, aunque esa detención sólo duró 48 hs.

Dante Liporace arremetió con todo contra Germán Martitegui: "Cocina con lechugas y trabaja para..."

El chef Dante Liporace abrió una guerra de chefs al realizar duras declaraciones contra su colega Germán Martitegui, a quien señaló de tener otra profesión: “Hablar con él es como hablar con (Pablo) Echarri o con cualquier otro actor”.

Invitado al programa Gastronomía sin gilada, conducido por Nacho Otero por el canal de streaming Blender, Liporace analizó la situación actual de la gastronomía argentina: “Vuelvo al país en el 2008 y en ese año aparecía Chila, aparecía Aramburu, El Baqueano, la Vinería de Gualterio Bolívar que estaba acá a la vuelta de la Brigada…”

En ese sentido, se preguntó: “¿Hoy hay mejor gastronomía en la macro? Sí. ¿Hay mejores restaurantes de alta cocina que en esa época? No, en esa época había más”.

Dante Liporace

“Va a salir Martitegui y te va a decir ‘yo soy uno’”, lo interrumpió Nacho Otero. Liporace le respondió: “Martitegui hace cosas veganas, así que no pasa nada con él. Hace lechugas, no hay problema con él. No nos preocupemos, él trabaja para la televisión, es como hablar con Echarri o algún actor”.

Por otro lado, expresó: “Hay un dicho que dice que sólo existe la buena y la mala cocina. Y es así: si comés bien, está bien, y si comés mal, está mal, sea en un lugar de alta cocina, en un bodegón, o donde sea”.

“En la gastronomía hay más calidad, pero la gilada va a estar siempre. Hay muchos restaurantes que hacen cosas muy interesantes a un precio bastante interesante. Hoy el lujo pasa más por el plato que por un restaurante lujoso. La comida es el principal motivo por el que vas a un restaurante”, concluyó.