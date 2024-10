El minucioso plan y objetivo de Bárbara y Lola Lanata tras la dura acusación de Elba Marcovecchio

Y detalló picante: "Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas".

elba marcovecchio dura respuesta en redes por la interna familiar de jorge lanata.jpg

Lo cierto es que ante estas durísimas palabras de la esposa de su padre, Bárbara y Lola Lanata están analizando la manera de responderle públicamente, en medio de la preocupación por la salud del periodista.

Según comentó el periodista Lucas Bertero en Mañanísima, El Trece, las hijas de Jorge planean contraatacar a Elba Marcovecchio mediante una carta que saldría publicada de manera inminente.

"Las chicas escribieron una carta, la van a grabar en estas horas y saldría esta noche en Radio Mitre. Será una carta leída", indicó el periodista.

Y agregó sobre ese material en cuestión: "Las dos hijas se sentaron a redactar para responder a todo lo que dijo Elba. Esta noche puede ser que aparezca este contraataque y sería fuerte".

Lola y Jorge Lanata.jpg

El revelador relato de la periodista que se casó con Jorge Lanata y duró cinco meses: "Le tuve bronca"

Ángel de Brito repasó al aire el testimonio que le había dado hace varios años Silvina Chediek en televisión, donde dio detalles desconocidos de su breve matrimonio con Jorge Lanata en 1990, que duró apenas cinco meses.

“Tuvieron una relación que duró más o menos un año y un mes y estuvieron casados cinco meses”, indicó el conductor, quien entrevistó a la periodista en el ciclo BDV.

“Nos casamos en el City Hall de New York, que es muy deprimente, no tiene nada de glamoroso. Yo empecé a salir con Jorge cuando él hacía poquitito se había separado de Andrea Rodríguez, la mamá de Bárbara. En realidad, nos tendríamos que haber ido a vivir juntos simplemente, pero yo me quería casar, yo crecí con Roberto Galán”, dijo la periodista.

“Él venía en una crisis más larga, pero Andrea estaba embarazada, bancó ese embarazo, nació la beba. Para mí se había ido, hacía muy poco lo de Andrea, y a mí me parece que eso no se le hace a nadie. Entonces si yo me casaba acá, eso iba a hacer mucho ruido. Yo me enamoré de un ser humano”, continuó.

Y amplió sobre su boda con el periodista: “Nos casamos en Estados Unidos. No se enteró nadie. Cuando volvimos, nos habíamos casado, pero no tuvo repercusión. No hubo fiesta, no hubo nada. Menos mal, porque a los cinco meses yo tendría que mandar regalos de vuelta. Era medio incómodo porque no lo sabía... Cinco meses de matrimonio. La pasábamos bien, nos divertíamos".

Silvina Chediek contó cuáles fueron los motivos de la separación a poco de dar el sí: "Él un día me dijo que no quería tener hijos, no me iba a quedar con alguien que no quería tener hijos", reconoció.

Luego sobre aquella rápida separación de Jorge Lanata, sumó: "Yo sabía que me había traicionado. Me dijo que quería cambiar y le duró cuatro meses, entonces nos separamos. Durante un año le tuve bronca. Después ya cuando nos juntamos para el divorcio ya me reíamos".

"Después de separada un amigo me dijo que su mujer azafata lo había visto con una mina. Volvió a las andadas y no quería seguir", concluyó la periodista.