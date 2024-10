El misterioso mensaje de Bárbara Lanata tras el contraataque judicial de Elba Marcovecchio

"Elba agarró a sus abogadas, fue la Justicia y presentó el viernes una respuesta muy fuerte junto con videos, chats, mails, cosas del pasado. Son 105 páginas de escrito más todas la pruebas", informó Ángel de Brito.

"Lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata, porque no hay sentencia. El juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa. Esta es la guerra", añadió el conductor.

Lo cierto es que en medio de la preocupación por la salud de Jorge Lanata y la feroz interna familiar que se desató a su alrededor, Bárbara compartió en sus redes sociales un enigmático mensaje.

En las últimas horas, desde sus historias de Instagram, la joven compartió un fragmento del emotivo discurso que brindó en los Emmy Awards Richard Gadd, autor de Bebé Reno, y sobre eso la hija de Lanata escribió: "Yo en 10 años (?)".

"Mira, hace diez años estaba deprimido. ¿No? Nunca pensé que iba a recomponer mi vida. Para cualquiera que está pasando por un momento difícil ahora, persevera", sostenía en su discurso el famoso actor y escritor desde el escenario al recibir su estatuilla.

La fuerte predicción de Ángel de Brito sobre la salud de Jorge Lanata: "Recen por..."

El fin de semana la salud de Jorge Lanata volvió a preocupar a todos después de conocerse el sábado que el periodista fue trasladado otra vez al Hospital Italiano desde la clínica Santa Catalina donde se encontraba.

"Están trasladando a Lanata en este instante al Hospital Italiano (tiene fiebre y no hace pis)", precisó Yanina Latorre desde su cuenta en X el último sábado por la tarde.

Lo cierto es que ese mensaje fue replicado también desde su cuenta por Ángel de Brito. "Vuelve al Italiano #Lanata", expresó.

En medio la preocupación que existe por la salud del periodista, quien está internado desde el 14 de junio, el conductor de LAM, América Tv, se refirió luego al actual estado de salud de Jorge Lanata con un preocupante mensaje.

Al abrir las preguntas en Instagram, con su clásico espacio #Angelresponde, un usuario de la red social le marcó: "¿Por qué te preguntan más por el quilombo que por la salud de Lanata?".

Y Ángel de Brito contestó con absoluta sinceridad: "Y... Lanata está lamentablemente muy complicado. Van a quedar en ridículo todos los que mintieron".

"Está séptico, con falla renal, falla ventilatoria y como decía el parte, hay una infección. ¡Recen por su paz!", finalizó su sincero y duro mensaje el conductor.