El motivo por el cual Pampita tendrá que pagarle a Moritán tras su escandalosa separación.

En Team Ubfal, Laura Ubfal planteó cuál es el escenario hoy. "Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un Ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, y tiene dos hijos más que mantener (en referencia a Delfina y Santino, los hijos que el expolítico tuvo con Milagros Brito). ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?”, sostuvo.