El Negro Oro defendió a Marley tras las denuncias en su contra: "Hay una cacería de brujas"

"No me comuniqué con él, no soy amigo, pero tenemos una relación de respeto mutuo. Estuve con él en el cumpleaños de Susana (Giménez), hablamos de su hijo. Me da la primicia en el cumpleaños de Susana, el 31 de enero, que iba a tener una beba. Y cuando escucho este tipo de noticias no me pone bien, me da tristeza", comenzó diciendo el comunicador que desde hace unos años vive en Uruguay.