El noble gesto de Natalia Oreiro con Wanda Nara por su delicado estado de salud

“Le envié un mensaje deseándole lo mejor y haciéndole saber que puede contar conmigo siempre. Hemos trabajado juntas y para mí ella es una persona increíble con una luz especial”, confió Oreiro.

Al tiempo que concluyó sobre la actual situación de Wanda: “Tenemos confianza en que las personas que la rodean y cuidan tomarán las decisiones adecuadas. Estamos aquí para ofrecer nuestro apoyo en todo lo que necesite”, evitando así referirse a la poca "empatía de mujer a mujer" de la que habló Carolina Pampita Ardohain y que todos pusieron la mirada en ella.

Dieron a conocer el trabajo que Natalia Oreiro rechazó para no cruzarse con Pampita

Casi sin darse cuenta, hace unos días Pampita reflotó un viejo escándalo de la época en que estaba en pareja con Benjamín Vicuña, relacionado con Natalia Oreiro y el supuesto romance que habrían tenido durante las grabaciones de Entre caníbales allá por 2015 en Telefe.

Y así como aquella picante declaración de que no trabajaría con una actriz por no haber tenido "Empatía de mujer a mujer" en el piso de LAM (América TV), fue ahora su conductor Ángel de Brito quien detalló que Oreiro se habría bajado de la invitación que tenía para participar del Bailando 2023 para no ver cara a cara a Pampita.

"Resulta que Natalia Oreiro estaba cerrada por un equipo para hacer el homenaje", en el programa de Marcelo Tinelli próximo a debutar en el canal de Palermo comentó Ángel.

Y tras la explicación del periodista de que ese ritmo será uno de los pocos obligatorios, por lo que algunos participantes salieron a asegurarse figuras para que las acompañen, de Brito reveló que "había una pareja que ya tenía cerrada a Natalia Oreiro para hacerle un homenaje a Natalia bailando sus temas".

"Ese homenaje creo que no lo vamos a ver" deslizó entonces el conductor de LAM, al tiempo que hizo la salvedad: "Salvo que Natalia diga 'me importa todo un huevo y voy al Bailando y que me lo digan en la cara'".