El novio de Zöe de Gran Hermano, enfurecido por las acusaciones de su suegra, tomó una drástica decisión

Embed

Es así que luego de publicar la captura de un chat, Manuel Ibero publicó un extenso descargo. “A lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra ”, comenzó el novio de Zöe.

Y aseguró: "Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mmi familia, por lo tanto procederé a exponer algunas de las barbaridades expresada sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos malicioso e injustificados". Al tiempo que aclaró que ya inició "las acciones legales correspondientes".

Descargo novio Zoe GH.jpg

Las pruebas del novio de Zoe de Gran Hermano contra su suegra

Así, tras el extenso comunicado, el novio de Zöe compartió una conversación donde la mamá de la participante de Gran Hermano lo acusa de discriminar y golpear a su hermano de 19 años por el hecho de ser gay. “Lo recontra cagó a trompadas que lo dejó hospitalizado por una semana. El hermano me lo contó en mi casa llorando. Manuel no sabe que yo hablo con el hermano”, se loye decir.

Y en las siguientes historias virtuales, sumó un video precisamente de su hermano Justo donde desmiente rotundamente a Aixa. “Hay unos audios de la mamá de Zoe diciendo que a mí mi hermano me pegó y me internó una semana. Quería aclarar que esto no es cierto. De hecho, yo me llevo increíble con mi hermano, tenemos una relación hermosa y es de las personas que más me apoyan en todo lo que hago”, explica el muchacho.

Embed

En tanto, luego de ello, Manuel sumó otros mensajes aclaratorios sobre las penosas situaciones en las que se vio involucrado por los dichos de su novia.

“Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe, ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal como me ha enseñado mi familia, las madres son lo más importante que hay”, concluyó.