El nuevo desafío de Rusherking en el que necesitará ayuda de la China Suárez

Rusher contó que le ofrecieron mucho personajes, pero el que agarró es uno que no tiene que ver con la música. "Me llegaron muchas propuestas y para hacer de personajes vinculados a la música, pero este (que voy a hacer) no lo está", contó.

"Me estoy preparando mucho. No quiero meterme sin antes haberme capacitado y estudiado", indicó.

Seguramente, ensaye los guiones con la China quien le debe dar consejos para que todo le salga mejor.

El nuevo novio de María Becerra le tiró un palito a Rusherking

María Becerra está rehaciendo su vida al igual que su ex Rusherking. El noviazgo entre los músicos terminó en diciembre del año pasado, tras que la morocha lo acusara de infidelidad.

Él negó todo y reveló que el mensaje que encontró la cantante con otra chica fue de cuando tuvieron un impasse. María no le creyó nada y se alejó del santiagueño.

A los pocos meses, él comenzó un romance con la China Suárez y ese amor se consolida día a día.

Mientras, María seguía sola -y muchos decían que despechada- hasta ahora. La cantante más popular del país encontró amor en los brazos del músico J Rei, en estos días muy popular por su nuevo tema “Tu turrito”, junto con Callejero fino.

Si bien ellos no lo confirmaron públicamente, ya fueron vistos a los besos en lugares públicos y se le sumó una publicación de María tomándole la mano.

A minutos de que la joven publicara eso, J Rei usó sus redes para tirarle un palito a Rusher: “Vos tan linda y el tan loro”, a lo que sumó dos emoticones de ojitos mirando al costado y nervios.