El gesto de Wanda Nara escuchando a Rusherking: ¿indirecta a la China Suárez?

Embed

El particular detalle fue detectado por Estefanía Berardi. Se trata de la canción Bandido, de Rusherking con Emanero y FMK. "Vuelva escuchando a Rusherking, ella entiende todo", expresó la panelista con un emoji de risa.

El detalle musical en la historia de Wanda que detectó Berardi rápidamente llamó la atención de todos. ¿Fue una indirecta a la China Suárez o es fanática de la música de Rusherking?

wanda rusherking.jpg

Wanda Nara molesta por las preguntas sobre la China Suárez

Wanda Nara llegó el lunes al mediodía a la Argentina y tuvo su primer y tenso contacto con la prensa. La empresaria será parte del programa ¿Quién es la máscara?, el nuevo programa de Telefe que conducirá Natalia Oreiro y al que irán a participar muchos famosos a cantar, entre ellos, la China Suárez.

El notero de Socios del espectáculo, El Trece, le consultó por la posibilidad de tener cara a cara a la actriz en el ciclo de Telefe tras el escándalo con Icardi y ahí la rubia reaccionó de manera contundente ante la insistencia de las preguntas.

"¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje…", le preguntó el cronista. "No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron", contestó ella.

"La China sacó un disco y me parece que está convocada…", le dijo el notero. "¡Mirá qué bien! Me alegra por ella", dijo Wanda. "¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?", disparó el cronista. A lo que Wanda Nara reaccionó visiblemente molesta: "Estás intenso, sorry".