El nuevo disgusto de Eva Bargiela con Facundo Moyano tras anunciar la separación: ¿le fue infiel?

Lo cierto es que en medio de la polémica ruptura, en la que aseguran que Moyano no aceptaría la participación de Eva en el programa de Tinelli a pesar de haberle dado el visto bueno, no fue otra que Juariu quien se percató de que mientras la modelo aún se mostraba en la pista de baile con la alianza matrimonial, Facundo likeaba a otra mujer en las redes sociales.

TW Juariu de Facundo Moyando fueguito a modelo Natalia Cometto.jpg

"¿Cómo le vas a poner fueguito a la foto de una chica hace dos semanas, chango?", escribió filosa la influencer en Twitter con una captura del like y el fueguito en cuestión de Moyano a Cometto del pasado 4 de septiembre.

Pero eso no es todo, porque navegando por el feed de Instagram de la bella mujer que captó la atención del político, puede verse que ya desde el mes de agosto Facundo Moyano likeaba a Natalia Cometto, cuando todavía no había semejante crisis terminal con su esposa Eva Bargiela... o al menos ella no estaba enterada.

Natalia Cometto likeada por Facundo Moyano.jpg

En tanto, buceando un poco más en la red social de moda se advierte que tanto Facundo Moyano como Natalia Cometto se siguen mutuamente.

Facundo Moyano y Natalia Cometto se siguen en Instagram.jpeg

La profunda angustia de Eva Bargiela al hablar de su ruptura con Facundo Moyano: "Yo me casé por amor"

Este lunes Eva Bargiela habló de su separación con Facundo Moyano en LAM (América TV). "Yo lo amo. Es mi marido todavía. Yo me enteré por vos lo de los papeles de divorcio. Yo no los vi", reveló la participante del Bailando 2023.

"Para mí eso fue doloroso", admitió. Nazarena Vélez ahí le indicó que entonces sí ella se enteró del divorcio por la televisión. "En una crisis yo creo que hay muchos dimes y diretes, se habló de dejar que fluya para estar bien", opinó la rubia. "Yo me casé por amor, a mí un papel no me va a hacer la diferencia", agregó.

El conductor Ángel de Brito le preguntó a Bargiela si le había dicho al dirigente político cómo se había enterado del divorcio. "En realidad, no, porque no estoy viendo muchos medios. Estoy tratando de mantenerme al margen porque me tiene muy angustiada. Esto lo supe porque él me dijo que no hizo el divorcio unilateral. Y yo le dije 'por qué me aclarás esto'. Y ahí le dije a mi hermana 'che, qué salió en la tele que Facundo me está aclarando esto'", contó.

eva bargiela .jpg

Después, el presentador del ciclo le consultó: "¿Qué te gustaría que pase con la pareja?". "Hoy no sé. La verdad es que yo a él lo considero mi familia, a su familia también. Siento que nos faltó comunicación. Él fue claro conmigo: 'quiero que cumplas tus sueños, quiero que estés ahí, pero no cuentes conmigo, porque yo no voy a ser parte de ese show'. Yo no pensaba que ser parte de ese show era nos separamos", explicó Eva.

Acto seguido, Marcela Feudale quiso saber en qué términos se fue de su casa el hijo de Hugo Moyano. "Sí, estábamos separados, estábamos atravesando una crisis, estábamos en casas separadas, en contacto diario. Hablábamos de una posibilidad de entendernos, de poder recomponer", detalló Bargiela.

También aclaró que "a mí no me gusta el papel de estar acá sentada llorando, ni exponiendo mi vida, yo hubiese preferido que termine el Bailando y después contarlo o si nos amigábamos antes o que pase de largo el tema". "No me gusta este tipo de exposición, tampoco me gusta hacerlo quedar mal parado a él", agregó.

Por último, Bargiela contó lo que le pidió a su ahora expareja. "Yo le pedí que nos pongamos de acuerdo y si podíamos respetar esta etapa mía en el programa porque yo no quería un lío mediático. Mañana me toca bailar y yo ya sé que me voy a angustiar porque a mí el tema me tiene triste".