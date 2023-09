Eva Bargiela se enteró de la peor manera que estaba separada de Facundo Moyano: "No se lo esperaba"

El político no precisó hace cuánto tiempo está separado de la modelo y participante del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, quien por ahora no habló sobre el tema.

Las que sí hablaron este viernes en A la Barbarossa (Telefe) fueron Pía Shaw y Sofía Jujuy Jiménez, quienes revelaron cómo se enteró Eva del inesperado anuncio que hizo anoche Facundo.

"Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llagar mensajes de sus amigas y familiares", dijo Pía.

Y Jujuy añadió: "Fue tremendo,estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntádole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada. No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba".

"Ella está enamorada, nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Era su sueño estar ahí, es un momento muy importante para ella. Fue un balde de agua fría, no esperaba que el lo diga al aire. Tenían que planear cómo lo iban a manejar, ella tenía la esperanza que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar. Estaba todo perfecto y el motivo fue solo porque entró al Bailando, eso no se hace", indicó la amiga de Eva.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Así fue el casamiento entre Facundo Moyano y Eva Bargiela

En octubre del 2021 la pareja se casó en el Registro Civil porteño de la calle Uruguay. Acompañados por su familia y amigos más íntimos, después de dar el sí se dirigieron a un restaurante de Palermo para festejar con un grupo de 50 personas.

Ambos se mostraron muy sonrientes ante las cámaras que los esperaban fuera del establecimiento. En las fotos que pudo acceder TN Show, se la podía ver a la modelo con un traje blanco, que acompañó con un corset con transparencias y brillos. Mientras que el flamante novio eligió un traje azul y un arreglo floral para la camisa sin corbata.

Cuando salieron del casamiento, hablaron con Intrusos (América) y dieron detalles de la intimidad de la ceremonia. La exazafata de Guido Kaczka aclaró que no pudo decir nada porque es “una llorona”, mientras que el dirigente homenajeó a su mamá que había muerto hace dos años: “Recordé a mi vieja que la quería mucho a Eva. Para ella este paso en mi vida era tan importante como para mí. Estaba toda la gente querida, salvo mi mamá, que seguro lo está viendo desde el cielo”.

Cuando le preguntaron a Eva sobre cómo fue la propuesta de casamiento, la modelo dejó en claro que ella prefiere la simpleza. “No necesito que nadie se arrodille para pedirme nada”, contestó. En ese sentido, detalló que fue en su casa: “Fue muy lindo. Todo es muy lindo cuando se trata del amor”, dijo en aquel momento.

Los testigos del Civil habían sido “Huguito” Moyano, hermano de Facundo, y una amiga de Eva de la infancia, Micaela.