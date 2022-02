El nuevo y osado cambio de look de Cande Tinelli

Cande Tinelli pelo azul.jpg El primer cambio de look de Cande Tinelli esta semana: pelo morocho con puntas azules.

Pero no conforme con ello, Cande Tinelli decidió ir por más y hace unas horas se hizo un nuevo piercing, que para muchos debe ser bastante doloroso por cierto. El lugar elegido fue el nacimiento del tabique de la nariz, que ha sido objeto de muchos comentarios y críticas por las veces que se operó hasta lograr la forma adecuada según su gusto estético.

Cande Tinelli piercing nariz hitorias.jpg Cande Tinelli y su nuevo piercing en la nariz.

"El aro que siempre quise y no me animaba" afirmó la hija de Marcelo Tinelli desde una de sus historias de Instagram mostrando su nuevo juguete estético, para luego mostrar cómo su mascota miraba asombrado el nuevo objeto en su rostro.

Las fotos prohibidas de Cande Tinelli

La Cande Tinelli que conocemos hoy no tiene nada que ver con la del pasado, y ella misma se ríe del look flogger que cultivaba de chica pero sin vergüenza alguna se animó a mostrar fotos que tenía guardadas bajo siete llaves desde sus historias de Instagram, donde incluso chicaneó a su padre por permitir semejantes cortes de pelo de ella su hermana mayor Mica.

Así, arrancó primero compartiendo una simpática imagen suya vestida de bailarina con un tutú rojo, donde no tendría más de 4 o 5 años. Ahí Cande Tinelli se mofó de su propia sonrisa preguntándose "¿Risa falsa?", mientras que en una segunda imagen se la puede ver con su cara original, con flequillo stone, bajo el texto "Yo antes". Al tiempo que en una tercera postal se mostró preadolescente con su indescifrable look según ella misma: "Flogger? Emo? Qué caraja era?". Y agregó más abajo reclamándole a su hermana "Chicas me muero. Cómo nadie me decía nada? Qué hdp vos Mica Tinelli".

Cande chica 1.jpg Cande Tinelli de chica.

Pero la cosa no termina ahí porque Cande Tinelli fue por más y sacó del arcón de los recuerdos más fotos vintage de su infancia y adolescencia, que más de uno quemaría en lugar de mostrar. Así, la foto más polémica sin duda fue una que la muestra junto a Mica, donde las dos tienen el pelo corto y particularmente Lelé pareciera tener un batido o algo por el estilo que ella misma denominó 'casco'. "Estoy llorando no puedo mas" escribió en la imagen donde está aferrada graciosamente a una carterita. Y luego le recrimino a su padre "Qué guacho @marcelotinelli que no nos decías nada".

Cande chica 2.jpg Cande Tinelli y su corte de pelo pre adolescente que la avergüenza.

Claro que la respuesta del cabezón Tinelli no se hizo esperar y se excusó asegurando "Estaban divinas. Era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia. Eran trendsetters" desde una nueva historia que Cande Tinelli no dudó en compartir.

Pero después de mostrar públicamente semejantes fotos retro, Candelaria hizo su descargo. "Chicos no supero la foto de la tía con la cartera, es muy fuerte. Aparte esa era una Balenciaga no trucha... truchísima, que le ponías un pucho al lado y estallaba..." arrancó horrorizada la hija de Marcelo Tinelli. Y después se ocupó de su look: "Y ese corte, qué belleza ese corte! No no no no, la piba juraba que tenía una Harley, una moto, porque es era un puto casco... un horror. ¿Cómo nadie me decía nada? ¡No entiendo! Aparte lo peor es que a esa edad teníamos una re autoestima, nos creíamos mil".