El ofensivo comentario de Keila Sosa en Gran Hermano que podría dejarla fuera de juego

Todo sucedió mientras ella y otras de sus compañeras ordenan las habitaciones, y encontraron una maquinita de afeitar tirada en el suelo.

“Yo voy a agarrar eso que me agarra una infección. Me da algo, celiaquía, o no sé….”, expresó la joven insinuando que por entrar en contacto con el objeto podría tener dicha enfermedad.

Inmediatamente, los usuarios reaccionaron a sus palabras y escribieron: "La ignorancia que maneja la gente de plata es terrible!", "A la lista de cancelados por burlarse de la celiaquía", "Se condenó! Keila al 9009!", "Indefendible", "Se me cayó Keila".

Keila Sosa sufrió una crisis en Gran Hermano 2024: por qué no recibió asistencia psicológica

A menos de una semana del inicio de Gran Hermano 2024, Keila Sosa vivió un momento de mucha angustia en la casa más famosa del país. La chica de Tigre tuvo una crisis de ansiedad, solicitó ayuda profesional, pero no se la brindaron.

Petrona Jerez se encargó de contener a la muchacha y darle apoyo, aunque no podía parar de llorar. “Necesitaba descargarme, me agarró un ataque de ansiedad”, decía, mientras intentaba controlar las lágrimas.

"Gracias Petra, de verdad. Me viene sola para no angustiar a nadie. Me había dado una vez, pero unca tan fuerte", expresó Keila, visiblemente en shock.

Petrona también se puso mal por su compañera. "No llores, Petro! No te pongas mal. Ya está", fue la reacción de la chica de Tigre, que -horas antes- fue al confesionario para pedir ayuda profesional.

Pese a su solicitud, le informaron que no podían asistirla. “Ya no quiero pedir (psicólogo), ya fui y a esta hora no hay, mañana voy a ir”, advirtió.