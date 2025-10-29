El tremendo dardo de Wanda Nara contra la China Suárez cuando le nombraron a Maxi López: qué pasó

Lo cierto es que desde aquel episodio que, sin duda, marcó el comienzo del derrumbe del matrimonio de Nara con Icardi, el nombre de "Tatiana" se instaló en las redes sociales como referente de “la mujer que seduce al casado” o “la que rompe parejas”.

Y si bien en más de una oportunidad Suárez intentó despegarse de ese mote, la realidad es que cada dos por tres resurge cada vez que Nara se encarga de refrescarlo como en este caso.

IG Wanda Nara - chicana contra China Suárez

El último fin de semana, Wanda Nara celebró el noveno cumpleaños de su hija Isabella, en un evento íntimo que contó con la presencia de su familia, su pareja Martín Migueles y amigos cercanos.

A través de sus redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió el domingo varias imágenes del festejo al aire libre, donde los juegos y las sorpresas fueron los protagonistas de la jornada. Sin embargo, tras el alegre momento familiar, Wanda Nara se encontró con una noticia inesperada relacionada con su ex, Mauro Icardi.

Durante la emisión de Mujeres Argentinas (El Trece), se dieron a conocer nuevos detalles sobre las multas que la mediática debe afrontar por publicar fotos de sus hijas en redes sociales, incluyendo imágenes de algunos de los invitados al cumpleaños.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón”, explicó Gustavo Méndez.

El periodista también detalló la magnitud de las sanciones que enfrenta la conductora: “La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez”.

Además, Méndez señaló: “Y hay otra multa antes de esta de 100 millones que se tiene que elevar a Cámara. La actual del fin de semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, dejando abierto el interrogante sobre las consecuencias legales si las sanciones no son abonadas.

De este modo, lo que comenzó como una celebración familiar terminó con un fuerte recordatorio judicial, mostrando que incluso los momentos más felices pueden verse opacados por disputas legales en curso.