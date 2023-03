El papá de Camila Homs habló del enojo de Rodrigo de Paul por el viaje de su hija: "Lo tomo como de quien viene"

Luego, aseguró que "no tengo idea si está enojado, pero realmente hace mucho no hablo con Cami, recién vengo de Uruguay y no creo que Camila haga algo que no esté arreglado con él"

Sobre la relación de Tini Stoessel y sus nietos, el papá de Camila asumió que "creería que los hijos de Camila no estuvieron con Tini, no lo se realmente".

Y para cerrar, muy picante, habló sobre la denuncia por amenazas que el futbolista había realizado en su contra, y concluyó: "fue una denuncia que no la entiendo porque nunca lo amenacé, que lo tome como quiera, cada uno lo toma como le conviene. Lo tomo como de quien viene".

Camila Homs contó cómo reaccionó al enterarse del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Después de la polémica con Yanina Latorre, quien denunció que Camila Homs usa un perfil falso en Instagram para atacar a Rodrigo de Paul, la modelo se sinceró y por primera vez contó cómo reaccionó al enterarse del romance de su ex y padre de sus dos hijos con Tini Stoessel.

"Cuando Estefi (Berardi) tiró esa primicia, ¿Qué fue lo primero que te pasó? ¿Le creíste?", le consultó el notero de Mañanísima, Ciudad Magazine, a la rubia, evitando dar nombres.

Camila Homs entendió de qué hablaba rápidamente y confesó qué sintió en ese momento: “¿Qué fue lo primero que pensé? Y, fue medio shockeante, pero después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”.

En tanto, aclaró que se separó de Charly Benvenuto, a quien hace poco se cruzó en Punta del Este de manera casual: “No estoy más de novia… Pero bueno, estoy bien igual. ¿Me ves mal? No”, comentó.

Y sobre ese encuentro con su ex, la modelo explicó: “Yo no sabía que él iba a estar ahí, nos cruzamos de casualidad y estuvo todo bien. Compartimos momentos, pero bueno, todo eso me lo guardo para mí”.