El papá de Marcos habló de la novia de su hijo y de cómo seguirá el vínculo tras haber ganado Gran Hermano 2022

Por tal motivo, varias de sus seguidoras lo trataron de “mentiroso” en las redes sociales ya que nunca había blanqueado este vínculo durante su estadía en la casa de Gran Hermano 2022.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, escribió la periodista Marisa Brel junto a una selfie que se sacó con la joven. Y agregó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.

novia marcos 1.jpg

En diálogo con PrimiciasYa, José Ginocchio, el papá de Marcos, contó cómo vivió este momento único de su hijo y de la pareja del flamante ganador: "Estamos muy felices, Marcos no se imaginaba la repercusion que tiene acá afuera. Él es un chico muy preparado para esto y tiene mucho temple, mucha estabilidad, mucho equilibrio emocional. Tras haber ganado, lo va a manejar muy bien, pero bueno ya el destino de él lo va a saber únicamente él y, de todas maneras, lo que decida estará bien. Nosotros como familia lo vamos a ayudar y lo vamos a apoyar, vamos a estar en las buenas y en las malas en todo momento, y estamos confiados de que él va a tomar decisiones correctas en su vida", comenzó diciendo.

Sobre la vida sentimental de su hijo, señaló: "Él tuvo una relacion de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron. Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero, veremos qué pasa".

Por último, sobre cómo reaccionó la familia cuando Marcos les dijo entraba a Gran Hermano, comentó: "Él me avisó cuatro días antes que iba a entrar y para mí fue una sorpresa al igual que para su mamá. Nosotros no sabiamos y nos llamó y nos dijo 'mira papá hay algo que a vos no te va a gustar, me llamaron para entrar a Gran Hermano'. Y yo al programa lo habré visto una sola vez en mi vida y le dije 'si ya tenes tomada la decisión. andá y mostrá tus valores'. Eso fue todo y después nunca me imaginé lo que iba a suceder al segundo día que comenzó todo esto. La verdad que para nosotros es un cambio muy lindo y lo apreciamos sobre todo el amor de la gente, el cariño de la gente y no tenemos cómo devolver ese agradecimiento con Dios, la vida y la gente".

Marcos Gran Hermano

Rating del lunes: Gran Hermano 2022 obtuvo un promedio altísimo en la final

Luego de cinco meses en pantalla y tras consolidarse como uno de los mayores éxitos televisivos del año, Gran Hermano 2022 finalizó anoche con una cifra histórica de rating.

El ciclo conducido por Santiago del Moro por la pantalla de Telefe tuvo su cierre con Marcos Ginocchio como ganador y rompió récords de votaciones y de números.

El promedio final de Gran Hermano 2022 fue de 28.5 puntos de rating, tocando un pico máximo de 30.9 puntos, números que hace años no tocaba un programa de la televisión local.

Antes, MasterChef con Wanda Nara logró una media de 20.6 puntos de rating. En El Trece, Los 8 escalones logró 7.6 puntos.

Por otro lado, la batalla entre noticieros la dominó como siempre Telefe Noticias, que ganó la franja con 13.3 puntos frente a los flojos 5.7 puntos de Telenoche (El Trece).