El parentesco desconocido de Karina Mazzocco con una importante figura del ambiente artístico

“Esto no es un invento. De verdad somos primas. Yo me enteré hace muy poco, estoy completamente en shock, casi tanto como ustedes”, exclamó Mazzocco, que no salía del asombro. “Mi papá es primo hermano de tu abuela materna”, detalló la animadora infantil.

Embed

La conductora de A la tarde recordó que se enteró de esta verdad por un mensaje que recibió de la propia Panam. “Un día Laura (Panam) me manda por WhatsApp y me dice ‘nosotras somos primas’. Yo dije ‘esta chica está desvariando’. ¿Cómo puede ser que somos primas? Y me empezó a contar la historia”, mencionó.

“Yo desde los 20 que lo escucho”, aseguró la animadora, aunque aclaró que recién se lo contó hace poco porque no creía que fuera verdad.

“Para mí que no… como que veníamos todos de Italia somos todos primos… Yo no entendía que había un parentesco real”, señaló Panam.

Sin embargo, con el paso del tiempo la cantante entendió el vínculo que tenía con Mazzocco y decidió intercambiar mensajes con ella para contárselo. “Empezamos a cruzarnos mensajes, Laura me iba detallando. Y en un momento me empezó a dejar mensajes su mamá. Empezamos a investigar, iban apareciendo familiares y se fue reconstruyendo la historia. Empezamos a compartir también parte de nuestra historia", sentenció la figura de América TV.

image.png

Panam dio su opinión del escándalo de Piñón Fijo y su familia

Tras el estallido del escándalo familiar de Piñón Fijo con sus hijos, Sol y Jeremías, que motivó que el famoso payaso interpretado por Fabián Gómez recurra a la Justicia, algunos famosos opinaron del tema como el caso de Panam.

La animadora infantil Laura Panam Franco habló del escándalo que involucra al payaso Piñón Fijo y la familia en charla con Mitre Live.

“No hablé porque me parece que no corresponde. Son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlo entre la familia, de manera privada si es posible porque él es una figura impecable”, dijo Panam al respecto.

“Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos, así que de esa parte privada no me corresponde opinar”, agregó.

Y remarcó: “Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sea los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos”.

“Tengo una empatía especial, en el sentido de querer ayudarlos, apoyarlos, hacerles una nota o participar en los programas que hacen”, cerró con prudencia Panam.