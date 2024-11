Graciela Alfano posó en microbikini a sus 71 años y dejó una profunda reflexión: el video

Embed

"La belleza no tiene edad, ¿coincidís conmigo? No importa los años que tengas. La actitud es la llave a la auténtica belleza. Abrazá cada capítulo de tu vida, amá tu cuerpo y viví con coraje", expresó a corazón abierto.

Graciela Alfano 1.jpeg

Al tiempo que concluyó: "La edad no nos define, nuestra actitud lo hace. Rompamos las reglas. Rompamos el etarismo de mentes anquilosadas. Disfrutemos de nuestras vidas a full a cualquier edad", lo que generó inmediatamente miles de likes.

Graciela Alfano 2.jpeg

"Ay mujer con ese cuerpo podés tener la edad que quieras", "A veces quiero dejar de entrenar. Después la veo a Grace y se me pasa" o "In cre I ble! Quién pudiera Dios mío tener ese lomo! El tiempo no pasa para ella", fueron, en tanto, algunos de los muchos comentarios que los internautas dejaron en su posteo.

Graciela Alfano 3.jpeg

El video de Graciela Alfano a puro chape con su novio millonario en las paradisíacas costas de Croacia

Claramente, Graciela Alfano vive su mejor momento afectivo. Con una excelente relación con sus tres hijos y completamente enamorada de Carlos Bustin, el empresario millonario con que está en pareja desde fines del año pasado, la actriz no duda en compartir sus días felices a través de sus redes sociales.

De viaje por Europa junto a su novio durante el mes de agosto pasado, la ex Miss Siete Días se mostró por entonces súper apasionada con el empresario uruguayo durante su estadía en una de las paradisíacas costas de Croacia.

Así, desde su feed de Instagram, Alfano compartió algunos momentos de su estadía en la ciudad de Trogir junto a Bustin, donde puede verse el hermoso atardecer de fondo y ellos besándose cual si fueran dos adolescentes.

“Después de un día increíble en la bahía, amarramos en un puerto que combina exquisiteces culinarias y un viaje a un pasado lleno de misterio. ¡Qué mejor escenario para el romance que compartir un atardecer en este increíble lugar! Comparto como siempre con ustedes, mis compañeros de viaje. Los amo y bendigo desde mi corazón”, escribió Graciela Alfano a modo de interacción con su millón de seguidores que a diario festejan su excelente presente.