El particular festejo de cumpleaños de Nicole Neumann con una cena de gala en Nueva York: fotos y video

Llegada la hora de su cumpleaños, todos los presentes en la mesa le cantaron el feliz cumpleaños a la modelo, quien se mostró emocionada en ese lindo momento.

Nicole estuvo acompañada por su marido Manu Urcera y sus cuatro hijos, Indiana, Allegra, Sienna y el pequeño Cruz, quien nació a mediados de junio.

Desde las redes sociales, el piloto de carreras saludó de manera especial a su esposa: "Feliz cumple mi amor! Sos un 10", indicó junto a una imagen de su pareja soplando las velitas. "Thank you my love", le contestó ella.

Neumann registró las imágenes de lo que fueron los ricos platos que disfrutaron en Nueva York como parte del menú de su festejo de cumpleaños.

Las imágenes del festejo de cumpleaños en familia de Nicole Neumann en Nueva York.

Nicole Neumann eligió a una persona con quien estuvo en guerra total como madrina de su hijo

Nicole Neumann sorprendió al dar a conocer que eligió a su hermana Geraldine para que sea madrina de su hijo, Cruz. La modelo dejó en claro que las diferencias quedaron en el pasado y hoy tienen una relación muy cercana.

Las hermanas estuvieron durante años enfrentadas tras el faltazo de la jurado de Los 8 escalones del millón al casamiento de Gege. Después de años en guerra, las Neumann se reconciliaron.

La prueba de que ahora está todo bien entre ellas es este gesto de Nicole con Geraldine. La modelo le envió unas flores, un oso y una tarjeta que decía: “Hola, soy Cruz. ¿Querés ser mi madrina? Te quiero”.

Gege subió una foto del regalo sorpresa que recibió en su casa a un posteo en Instagram y comentó: “Me morí de emoción cuando me tocaron el timbre con esta sorpresa. Gracias. Soy feliz de ser la madrina de Cruz”.

Nicole reposteó la imagen que compartió su hermana y mencionó: "Hoy se enteraron los padrinos de Cruz de esta manera".