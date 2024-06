Cande Tinelli respondió a las críticas por su cuerpo y dejó un mensaje sobre los trastornos alimenticios

Luego, les respondió de forma irónica y expresó: “Perdón por no tener carne pero estar más rellenita y también haberme arruinado el cuerpo de tatuajes y ser parecida a un alíen. Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo básicamente”.

Cande Tinelli sobre su cuerpo

Por último, se abrió acerca de lo que sufrió durante muchos años y dejó un mensaje para ayudar a quienes están pasando por lo mismo. "¿Entienden que tiré años de mi vida de juventud por este tipo de comentarios o cosas que me decían, que no me los devuelve nadie?", exclamó.

"No sean tan bolud… como fui yo. La gente que me dice: ‘Si no te importa, no lo subas’, tiene su punto. Pero, ¿por qué lo subo? Yo tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de creída, lo digo desde un lado bien. Es algo que prácticamente no elegí, pero le saco provecho a eso", explicó.

“Intento comunicar esto porque sé que hay gente que la pasa mal porque yo la pasé mal leyendo comentarios así. He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja", confesó.

Y completó: "No quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir. Lo voy a seguir diciendo porque no quiero que le pase a nadie porque perdés tiempo en cosas que no tienen ni put… sentido".

El emotivo gesto de Cande Tinelli hacia Coti Sorokin en el día de su cumpleaños: "Amor de mis amores"

Este viernes 14 de junio el cantante Coti Sorokin cumple 51 años y su esposa Cande Tinelli decidió tener un tierno gesto hacia él y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Lo cierto es que Cande siempre se muestra como una persona muy reservada pero en esta ocasión abrió su corazón para celebrar a la persona que se transformó en su compañero de vida.

"En un mundo y una sociedad de relaciones 'liquidas', relaciones sin responsabilidad afectiva ni emocional, donde todos pensamos que somos eternos adolescentes y prácticamente terminamos eligiendo la soledad por cierto egoísmo, yo de corazón les deseo a todxs un/una compañerx", expresó.

Y confesó: "Soy una afortunada de tener a esta persona al lado, no quiero ser cursi, pero sinceramente la vida se volvió mas liviana y divertida desde que lo conocí. Me hizo madurar mucho como mujer y como ser humano".

Cande Tinelli Coti Sorokin

En eso profundizó en sus cambios y aseguró: "Tengo estabilidad emocional y las ideas mucho mas acomodadas. Valoro mas las cosas. Maduré. Y el tiene muchísimo que ver. Juntos tenemos el don de sacarle el lado positivo a todo, de por mas duro que sea, darnos la mano e ir para adelante, juntos somos mas fuertes que separados, de no hacernos tanto drama por las cosas que no valen la pena".

"Gracias por hacerme reír constantemente, por escucharme cada vez que tengo mis bajones, por hacerme sentir cuidada y segura de mi misma. Te amo profundamente y ojalá que siempre estemos acompañándonos en todo como lo hicimos siempre", le escribió.

Por último, demostró sus ganas de seguir compartiendo experiencias juntos y concluyó: "Por muchas mas aventuras, rodeadas de música y animales. Charlas deep, piano, conciertos y hoteles de gira. Caballos, pintura, proyectos nuevos. Todo. Feliz cumple amor de mis amores, a disfrutar hoy y todos los días de la vida".