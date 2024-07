El particular video donde Fátima Florez reacciona a las versiones de obsesión con Lionel Scaloni

En este sentido, Fátima Florez enfrentó estos trascendidos con un llamativo video que subió a su cuenta de Instagram, donde personificada como Susana Giménez habló de Scaloni y reconoce que "es lindo".

Embed

"Susana fans de la Scaloneta", expresó con humor en su posteo la actriz. Y luego en el video se escucha que le preguntan: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensas de lo de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”.

A lo que la humorista poniéndose en la piel de la diva comentó: “Eh... No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”.

Y remató picante con una golosina en la mano: “Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”.

Cabe recordar que Lionel Scaloni está casado con la española Elisa Montero, madre de sus hijos, Ian y Noah.

Fotos capturas whatsapp: Socios del espectáculo.

fatima florez lionel scaloni estados whatsapp.jpg

fatima florez scaloni posteo en instagram.jpg

Las ex de Javier Milei, Fátima Florez y la cantante Daniela, opinaron sin filtro sobre su posible romance con Yuyito González

En las últimas horas, la imitadora Fátima Florez y la cantante Daniela Mori, ambas ex novias del Presidente de la Nación, se refirieron a la posible historia amorosa que Javier Milei podría estar comenzando con la ex vedette Amalia Yuyito González.

Lo cierto es que tras la invitación del primer mandatario a la actual conductora de Empezar el día a disfrutar juntos de una de las funciones de la ópera Carmen en el Teatro Colón el martes por la noche, los rumores de romance cobraron fuerza luego de los halagos que intercambiaron hace tiempo cuando la ex de Coppola lo entrevistó en el ciclo de Ciudad Magazine.

Embed

Así las cosas, desde Socios del espectáculo, El Trece, no dudaron en ir a buscar a las ex del libertario para conocer su opinión. “Estoy muy bien. Sabés que soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande”, fue la escueta respuesta de Fátima a la consulta vía WhatsApp de Nancy Duré.

En tanto, la cantante Daniela Mori fue mucho más expresiva y aseguró políticamente correcta: “Me encanta la pareja que hacen. Yuyito es lo más y a Javi ya lo quiero como familia. Ojalá que estén juntos. Aparte queremos todos al Presidente contento”.

Por último, la periodista del Trece agregó que la cantante tiene planeado invitar a Milei y a Yuyito al estreno de la obra de teatro Rock of Age Argentina que está ensayando, con fecha de estreno prevista para el 14 de agosto próximo en el teatro Lola Membrives.