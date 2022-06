El pasado de Locho Loccisano en un reality para "adictos al sexo"

Según contaron en LAM (América TV), Locho fue participante de Jugando con fuego: Latino.

"El juego era que el que tenía sexo con otro, perdía. Esa era la regla”, comentó Ángel de Brito sobre el reality.

“Buscamos por todas partes a personas adictas al sexo casual y las invitamos a las mejores vacaciones de su vida. Estos solteros desenfrenados podrán hacer de todo, excepto aquello por lo que ellos creen que están aquí... tener sexo. Cada vez que rompan la regla, irán descontando dinero del premio”, explicaban en la presentación de dicho programa.

Sabrina Carballo ventiló la estrategia de Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Sabrina Carballo se convirtió en la última eliminada de El hotel de los famosos luego de enfrentarse a Lissa Vera en el desafío de la H.

Tras su paso por el reality, la actriz habló con Intrusos (América TV). "Estoy con ganas de ver a mis amigos y retomar mi trabajo", expresó en el ciclo de Flor de la V.

Carballo se metió en la polémica por el maltrato que se vio entre los participantes y que generó tanto debate en las redes. "No es bullying. Estábamos ahí porque queríamos y porque todos cobramos un sueldo", sostuvo.

De todos modos, la actriz indicó que los problemas de convivencia sí existían. "Es difícil convivir tres meses con gente con la que, a lo mejor, no querés estar", remarcó.

Al referirse puntualmente a Locho Loccisano, Carballo aseguró: "Locho hizo un personaje. Me acuerdo que cuando entró me dijo 'acá garpan los malos y las víctimas'".

Cuando le preguntaron por el debate de si estaba o no guionado el programa, la actriz indicó: "Me doy cuenta que mostraron mis reacciones, pero no mostraron lo que las generaba. No está guionado, pero si hay un trabajo de edición. No se mostró todo".

Por último, Carballo reveló que no volvería a participar de un formato similar. "Lloré como nunca en este programa. No volvería a entrar a un reality así. ¡Ni loca!", sentenció.