Por qué Lissa Vera y Sabrina Carballo tienen que repetir el final de la H en El hotel de los famosos

Pero sucede que luego de unos minutos de terminada la competencia en la que Sabrina Carballo terminó un par de segundos antes que la ex Bandana, Lissa Vera, les anunciaron que por una anomalía cometida por la ex de Chanchi Estévez deberán repetir el final del desafío, de manera que al final de la emisión del lunes no quedó definida la eliminada de esta semana de la competencia.