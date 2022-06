El tenso cruce de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez afuera de El hotel de los famosos

sabrina carbalo chanchi estevez la charla que se deben captura.jpg El primer encuentro de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez tras abandonar ambos El hotel de los famosos.

Y tras algunos inconvenientes técnicos, los conductores lograron ponerlos en diálogo donde Sabrina Carballo disparó visiblemente incómoda “Nos debemos una charlita nosotros ¿Verdad que esto es un juego, Maxi?”, mientras que un Chanchi mucho más relajado asintió “Sí, a full. Lo que pasó en el hotel es entretenimiento, competencia. Ahora que terminó empieza mi vida afuera, cotidiana y real”.

Y cuando Lussich quiso saber por qué se deben una charla, la última eliminada de El hotel de los famosos dijo: “Eso es algo personal. Me dijeron en redes que me fuera a las manos con él y eso me pareció un poco violento. Pero nos tenemos que juntar a charlar porque Chanchi es una persona importante en mi vida”. Y agregó firme: “Él nunca me pegó ni maltrató, ni ninguna de esas cosas que dicen. Cuando me enojo yo digo cosas fuertes, pero eso pasa con cualquier pareja o ex pareja. nos debemos una charla más allá del juego porque, en lo personal, todo fue una gran desilusión”, ante un sorprendido Estévez.

La furia de Sabrina Carballo tras quedar eliminada de El hotel de los famosos: "Siento una frustración..."

Después de haber creído ganar la competencia, finalmente en la noche del martes Sabrina Carballo quedó eliminada de El hotel de los famosos (El Trece) tras tener que repetir el trayecto final del juego de la H junto a su contrincante, Lissa Vera, por el grosero error cometido al subir la última escalera del desafío de manera incorrecta aconsejada por Martín Salwe, quien la guio desde la tribuna.

Así, en esta repetición fue la ex Bandana quien logró colocar la tarjeta en su lugar ganando definitivamente la prueba y eliminando a la integrante de 'la familia'. Claro que Sabrina Carballo no disimuló su bronca por la situación que según ella fue injusta y así lo hizo saber. “Estoy con bronca. No sé, qué sé yo. Es un juego y ustedes saben lo que tienen que hacer”, atinó a decir frente a los conductores y sus compañeros tras saberse fuera de juego.

Lissa Sabrina h final.jpg Sabrina Carballo es la última eliminada de El hotel de los famosos, tras una polémica definición con Lissa Vera.

“Siento una frustración que pensé que no iba a sentir. Me siento re frustrada. Estoy enojada así que prefiero no decir nada”, expresó Sabrina Carballo cuando los conductores de El hotel de los famosos quisieron saber sus sensaciones mientras Lissa Vera intentaba no romper en llanto al quedar nuevamente en carrera por los 10 millones de pesos.

Esta situación desencadenó inesperadamente en la renuncia de Chanchi Estévez que hizo saber la injusticia, según él, aplicada a su ex novia. “Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen”, anunció el ex futbolista. “A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen”, concluyó.