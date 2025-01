El pedido descabellado de Wanda Nara a Mauro Icardi, en plena audiencia judicial

"En un momentos se puso todo muy tenso porque Wanda le pidió volver a Mauro.. ¡en el medio de la audiencia!", contó la panelista en el programa insignia de América TV.

La panelista señaló que Wanda se siente segura de poder reentablar un vínculo con el jugador. "Ella está convencida que es algo que pueda lograr", agregó Karina.

Y cerró: "Yo también pienso que es algo que puede lograr para reconstruir la familia que tenían y, principalmente, para que no esté más con La China".

El video de las declaraciones de Wanda Nara que alertaron a la Justicia: "Tengo miedo"

Wanda Nara lleva adelante una feroz embestida judicial contra Mauro Icardi. La mediática enfrenta al padre de sus hijas por violencia de género, amenazas y extorsión. Además, el jugador y la conductora están en litigio por la tenencia de Francesca e Isabella.

Este jueves en DDM (América TV) compartieron al aire material exclusivo de la declaración de la rubia, donde expresa su preocupación por las imágenes y videos que tendría su ex en su poder.

"Tengo mucho miedo. Tengo tres hijos varones adolescentes que presenciaron las amenazas que recibí. Amenazaba con mostrar esas imágenes", señaló Wanda en la fiscalía.

"Amenazaba con estas imágenes. Muchos amigos y familiares míos saben y están con mucho miedo por las cosas que pueden aparecer. Todas las amenazas que fue haciendo las cumplió todas", siguió la mediática.

En otro tramo de su declaración, Wanda advirtió: "En todas nuestras casas, Mauro fue siempre amante de tener cámaras. En dos departamentos que tenemos en Milán, teníamos las cámaras que apuntaban a la cama. Tiene muchas imágenes. No solo videos. Tiene imágenes de todo tipo. Y las mostraba en reuniones de amigos, a modo de chiste. Hay fotos y videos sexuales mías con él, como con otras personas, del momento en el que estábamos peleados".

Además, la conductora dijo que su intimidad está totalmente vulnerada. "En mi casa de Santa Bárbara me encontré con cámaras y micrófonos que yo no sabía que estaban y él tenía. El único que maneja esas cámaras es él. Muchas de esas cámaras las maneja desde su teléfono. Me mandaba algunas partes, a modo de amenaza. Todo está en su celular", detalló.

En el último fragmento de la declaración, que pasaron al aire en DDM, Wanda reitera que tiene miedo y se quiebra. "Mi mamá esta con mucho miedo. No duerme tranquila. Y yo tomé la decisión de venirme a la Argentina para sentirme contenida en mi país", manifiesta para luego entrar en llanto.

Por estas acusaciones de Wanda, la Justicia determinó el secuestro del teléfono de Mauro Icardi, donde estaría el material que podría usar el jugador contra la mediática.