El pedido desesperado de Luz en Gran Hermano 2024 a la producción: "¿Qué hago?"

Luz señaló que el asunto le genera intranquilidad y con el correr de los días la situación se hace más difícil. "Estoy sufriendo del estrés", remarcó

La jugadora mencionó que en la casa las chicas no cuentan con todos los elementos de belleza necesarios para verse radiantes. "Pestañas tengo, pero lo que no tengo es pegamento. ¿Qué hago?", exclamó.

Y finalizó: "No tiene ni idea cómo tengo las manos afuera. Las uñas siempre las tengo largas, pintadas, lindas con diseño. Es la primera vez que las tengo así... y me la banco, pero con las pestañas no me la banco".

Gran Hermano 2024: quién fue el participante eliminado por el voto positivo del público

En la gala de eliminación de este domingo de Gran Hermano 2024(Telefe), un nuevo participante quedó eliminado, esta vez, por el voto positivo del público.

Sandra Priore, Brian Alberto, Lourdes Ciccarone, Martina Pereyra, Sebastián Bello, Giuliano Vaschetto, Luciana Martínez, Sofía 'Sopa' Buscio y Chiara Mancuso fueron los jugadores que quedaron en placa el último jueves.

La primera salvada de esta noche fue Lourdes. La marplatense obtuvo el 18,5 por ciento de los votos del público. Luego, el conductor Santiago del Moro anunció que Sandra continuaba una semana más. La pescadera se quedó al sacar 20,1 el por ciento de los votos.

Más adelante, Luciana bajó de placa y pudo desarmar la valija. La participante trans obtuvo el 25 por ciento de los votos. Chiara y Giuliano también bajaron de placa. La hija del exjugador de la selección argentina sacó el 28,4 por ciento de los votos y el santafecino, 29,5 por ciento.

Después, salieron de placa Brian y Martina. El vendedor ambulante consiguió el 33,8 por ciento de los votos. En tanto, la rubia obtuvo 47,3 por ciento.

Minutos antes de la medianoche, el conductor reveló que Sebastián era el último eliminado del reality. Bambi quedó fuera de la competencia al sacar el 40,6 por ciento de los votos. Sofía se quedó al obtener el 59,4 por ciento.