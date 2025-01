El tremendo accidente que generó preocupación en Gran Hermano 2024

Los nombres de Santiago y Juan Pablo aparecieron en la TV de la sala. De inmediato, los muchachos salieron corriendo para ubicarse en el SUM.

En el trayecto, Juan Pablo y Martina chocaron en el pasillo. La chica terminó en el suelo y generó preocupación en la casa.

"Estoy bien! Estoy bien!", aclaró, aunque se llevó un susto enorme.

Gran Hermano 2024: sonó el teléfono rojo por primera vez, atendió Santiago y cambió el destino de la casa

ste jueves, en Gran Hermano 2024 (Telefe), sonó por primera vez el teléfono rojo, el participante Santiago Algorta lo atendió y recibió un super beneficio.

Pasadas las 22.30, sonó el icónico teléfono rojo, el uruguayo corrió hasta el lugar, lo atendió y el conductor Santiago del Moro le anunció que podía elegir entre dos opciones: mandar a dos participantes a placa o compartir un espectacular banquete con un grupo de compañeros.

Algorta no lo dudó y decidió fulminar a dos jugadores. En primer lugar, eligió a Sofía 'Sopa' Buscio y en segundo, a Chiara Mancuso. Ambas, obviamente, manifestaron su descontento con la decisión de 'Tato'.

Ahí, el rubio justificó su decisión y expresó: "Una de las cosas que más se ha dicho de Juan Pablo (De Vigili, el líder de la semana) es que está muy en son de paz. Poniendo a Sofía en placa quiero ver si se inclina por afinidad".

"Ahora entiendo. Se la querés complicar al líder de la semana", sumó Del Moro. "Quiero ver qué hace. Quiero ver si se confirma lo que muchos dicen, que se maneja más que nada por afinidad o si se inclina por el juego", explicó Algorta.

Luego, le respondió el correntino: "Pareciera que él tiene el manual de cómo se juega esto y parece que hay que jugar como él lo dice. Y para mí jugar no siempre es atacar. Yo no voy en son de paz, pero tengo otra forma de jugar. Hay valores que yo no negocio".

